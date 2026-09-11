Μιχαηλίδου: “Περισσότερες θέσεις προσχολικής φροντίδας – Αυξάνουμε τα εισοδηματικά όρια, χρηματοδοτούμε νέες θέσεις για βρέφη”

Τις παρεμβάσεις που υλοποιεί το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη στήριξη της οικογένειας, την προσχολική φροντίδα, το δημογραφικό και την πρόσβαση στη στέγη παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ.

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσχολική φροντίδα, την οποία χαρακτήρισε «κλειδί για την οικογένεια και το δημογραφικό», παρουσιάζοντας τρεις παρεμβάσεις που λειτουργούν μαζί: τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα vouchers, την αύξηση της αξίας τους και την ενίσχυση της δημιουργίας νέων θέσεων για βρέφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να υπάρχουν σωστοί βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι κομβικό για το δημογραφικό. Μέσα σε δύο χρόνια αυξήσαμε κατά 5.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια για τα vouchers των βρεφονηπιακών σταθμών. Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το όριο φτάνει πλέον τις 37.000 ευρώ, ενώ τρίτεκνοι και πολύτεκνοι λαμβάνουν voucher χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυξήσαμε και την αξία του voucher κατά 10%, γιατί όταν δίνουμε στους σταθμούς ένα βιώσιμο κουπόνι, μπορούν πιο εύκολα να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να ανοίξουν περισσότερες θέσεις. Ταυτόχρονα, χρηματοδοτούμε δήμους και ιδιώτες και απλοποιούμε τα κριτήρια στην αδειοδότηση, χωρίς όμως να κάνουμε καμία έκπτωση στην ασφάλεια και την ποιότητα. Δουλέψαμε με τους ανθρώπους των βρεφονηπιακών σταθμών, τους ακούσαμε και ανοίγουμε τον δρόμο για περισσότερες θέσεις εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη: στα βρέφη», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Για τις οικογένειες που δεν βρίσκουν θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό, η υπουργός αναφέρθηκε στις «Νταντάδες της Γειτονιάς»: «Φτιάξαμε τις “Νταντάδες της Γειτονιάς”, ώστε οι γονείς να μπορούν με ασφάλεια να αφήνουν το παιδί τους σε άνθρωπο της επιλογής τους. Έχουμε ήδη 2.500 συμφωνητικά, 3.500 μητέρες και 5.500 νταντάδες. Από τις εγγεγραμμένες νταντάδες, οι 8 στις 10 είναι γιαγιάδες. Αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα απαντά σε μια πραγματική οικογενειακή ανάγκη, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους από την αγορά εργασίας να μπουν στο πρόγραμμα», υπογράμμισε.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο δημογραφικό, το οποίο χαρακτήρισε σύνθετο πρόβλημα που δεν λύνεται με ένα μέτρο. «Το δημογραφικό αφορά όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και πλέον και χώρες μεσαίου εισοδήματος. Θέλει πολλές παραμέτρους, ώστε κάθε οικογένεια να βρίσκει το δικό της μείγμα στήριξης. Στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια να το αναχαιτίσουμε. Είναι μια πολιτική που απαιτεί πολλή δουλειά, πολλούς πόρους και χρόνο για να αποδώσει. Εμείς την ξεκινήσαμε, τη δουλεύουμε συστηματικά και τη χτίζουμε βήμα βήμα», είπε.

Για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά», η υπουργός τόνισε ότι το νέο εργαλείο θα στηρίζει το παιδί όταν ενηλικιωθεί, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί για σημαντικές ανάγκες, όπως οι σπουδές του ή τα πρώτα βήματα για την απόκτηση κατοικίας.

Για το «Σπίτι Μου III», η Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις σημερινές ανάγκες των οικογενειών. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται έως τα 55 έτη, καθώς οι οικογένειες πλέον αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες, η αξία της κατοικίας μπορεί να φτάνει έως τις 300.000 ευρώ και το δάνειο έως τις 230.000 ευρώ. Παράλληλα, για κάθε παιδί πάνω από το τέταρτο προβλέπονται επιπλέον 10 τετραγωνικά μέτρα, ώστε οι πολυμελείς οικογένειες να μπορούν να αναζητήσουν κατοικία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.