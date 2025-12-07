ΜέΡΑ25: Στηρίζει τις κινητοποιήσεις στα μπλόκα των αγροτών

Το ΜέΡΑ25 με ανακοίνωση του στάθηκε στις κινητοποιήσεις των αγροτών στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους με μοτίβο «οι αγρότες έχουν δίκιο να εξεγείρονται».

Αναλυτικά:

Όπως ήδη έχει δηλώσει ο Γ. Βαρουφάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, το ΜέΡΑ25 εκφράζει την ανεπιφύλακτη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των αγροτών και στα μπλόκα που είναι η μορφή που οι ίδιοι επέλεξαν για να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους.

Όταν η αγορά τροφίμων λειτουργεί με όρους καρτέλ των σουπερμάρκετ και των μεσαζόντων που η κυβέρνηση χαϊδεύει,

Όταν η αγορά ενέργειας λειτουργεί κι αυτή με όρους καρτέλ που αυτή και η προηγούμενη κυβέρνηση υπηρετούν πιστά,

Όταν τα σπίτια και τα χωράφια τους είναι υποθηκευμένα σε σκοτεινά funds μετά το σκανδαλώδες ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας,

Όταν ολόκληρος ο κλάδος της κτηνοτροφίας οδηγείται στον αφανισμό και η κυβέρνηση αρνείται να εμβολιάσει, να αποζημιώσει, να ενισχύσει,

Όταν παραγωγική γη προορίζεται για τους ολιγάρχες των φωτοβολταϊκών,

Όταν ακόμα και το νερό που απαιτείται για το πότισμα προορίζεται για να γίνει το επόμενο πεδίο κερδοσκοπίας,

Τότε ο αγροτικός κόσμος έχει δίκιο να εξεγείρεται. Έχει δίκιο να μην ανέχεται άλλη συγκάλυψη και να βγαίνει στον δρόμο, έχοντας στο πλευρό του την κοινωνία.



Γιατί η κοινωνία και οι αγρότες ξέρουν ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για την τραγική κατάσταση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και για την ακρίβεια που χτυπάει παραγωγούς και καταναλωτές με μοναδικό κερδισμένο τα καρτέλ.



Και για αυτό η κυβέρνηση είναι αυτή που ευθύνεται και για τους δρόμους που κλείνουν.



Ο πρωθυπουργός, τρομαγμένος από τη δυναμική αυτού του αγώνα, έσπευσε στο «κυριακάτικό κήρυγμα» που συνηθίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δώσει αόριστες υποσχέσεις ότι θα δοθούν επιδοτήσεις, χωρίς να δεσμευτεί σε τίποτα και χωρίς φυσικά να πει μισή κουβέντα για το όργιο διαφθοράς και σπατάλης που η ίδια δημιούργησε στην πλάτη των πραγματικών αγροτών.



Ως ΜέΡΑ25 δηλώνουμε ότι οι άνθρωποι που παράγουν τον πλούτο αυτής της χώρας δεν θα αφεθούν βορά στα συμφέροντα των τραπεζών, των ολιγαρχών και των γαλάζιων ακρίδων.



Ο αγώνας για διατροφική ποιότητα και αυτάρκεια, για στήριξη της ζωής και της κοινωνίας, είναι κοινός στην πόλη και στην ύπαιθρο.



Όλες και όλοι στα μπλόκα μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών!