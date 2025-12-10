Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Με τον υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας συναντήθηκε ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν

Επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - Αλγερίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Επικρατείας, Υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Ahmed Attaf.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας-Αλγερίας.

Μητσοτάκης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Επίσης, ανταλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και το Σαχέλ.

