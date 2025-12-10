Με τον υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας συναντήθηκε ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν
Επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - Αλγερίας
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Επικρατείας, Υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Ahmed Attaf.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας-Αλγερίας.
Επίσης, ανταλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και το Σαχέλ.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις