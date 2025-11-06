Μάξιμος Χαρακόπουλος: «Ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα η διατλαντική διάσκεψη για τα ενεργειακά»

«Εγώ βλέπω τα θετικά, πρώτα από όλα. Σήμερα έχουμε τη Διατλαντική Διάσκεψη για τα ενεργειακά. Είναι σημαντικό το ότι η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος. Είναι εδώ 80 αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα.

Και η ψήφος αυτή έχει πολλαπλές αναγνώσεις -και οι συμφωνίες για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων στα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης που ακυρώνουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ο κάθετος διάδρομος από την Αλεξανδρούπολη». Αυτά επισήμανε ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, ο Θεσσαλός πολιτικός απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση των ΕΛΤΑ σημείωσε ότι «αναμφίβολα ήταν ατυχέστατος ο χειρισμός της υπόθεσης της αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης των ΕΛΤΑ. Οι βουλευτές δικαίως διαμαρτυρήθηκαν.

Διαμαρτυρήθηκαν διότι όταν ανακοινώνει ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ το κλείσιμο 204 καταστημάτων στην ελληνική περιφέρεια πρωτίστως, και στο λεκανοπέδιο δευτερευόντως και στα αστικά κέντρα, αυτό είναι ένας “ξαφνικός θάνατος”.

Τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα, χωρίς να υπάρχουν απαντήσεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα με τους ευάλωτους συμπολίτες μας; Τους συνταξιούχους, τους υπερήλικες, αυτούς που είναι, αν θέλετε, ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, δεν ξέρουν πώς θα πάρουν την σύνταξή τους που θα πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΚΟ, της ΔΕΗ;

Άρα, λοιπόν, έπρεπε να υπάρξει πρώτα μια σαφής ενημέρωση για την επόμενη μέρα. Δεν είναι κυβερνητική κρίση, είναι μια υγιής αντίδραση. Και νομίζω ότι είναι ένα καμπανάκι για να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα».

Επίσης, ο Μ. Χαρακόπουλος προσέθεσε για το θέμα των ΕΛΤΑ: «Η μεγάλη εικόνα είναι ότι πια δεν υπάρχει επιστολικό έργο. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι οι συντάξεις δίνονται στο 92% πόρτα-πόρτα. Και χρειάζεται μια απάντηση, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, στα όποια καταστήματα, στις οποίες περιοχές κλείσουν.

Να είναι σίγουρος ο συνταξιούχος, ο πολίτης ο ευάλωτος, αυτός που είναι ψηφιακά αναλφάβητος, ότι θα πάρει τη σύνταξή του στο σπίτι του, ότι πόρτα-πόρτα θα εξυπηρετηθεί και θα πληρώσει τον λογαριασμό της ΔΕΚΟ. Να μη νιώσει ότι τον εγκαταλείπει το κεντρικό κράτος.

Γιατί ξέρετε, στα χρόνια της δεκαπενταετούς πια οικονομικής κρίσης από το 2009, άρχισαν σταδιακά να κλείνουν τράπεζες, να συγχωνεύονται αστυνομικά τμήματα κλπ. Υπάρχει μια αίσθηση ότι το τίμημα αυτό το πλήρωσε περισσότερο η ελληνική περιφέρεια. Αυτό είναι ένα ζήτημα, πρέπει να το δούμε. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται να ξαναδούμε τα θέματα από την αρχή.

Υπάρχει ένα τρίμηνο, προκειμένου να ξαναδούμε συνολικά το ζήτημα και κυρίως να μη νιώσει κανείς ότι τον εγκαταλείπει το κράτος, τον εγκαταλείπει η πολιτεία. Αυτό είναι και το σημαντικό μήνυμα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση. Αλλά να μιλάμε ρεαλιστικά, τι μπορεί να γίνει. Όχι το επιθυμητό», κατέληξε.