Μαρινάκης: «Ο κ. Τσίπρας έχει δικαίωμα να γράψει όσα βιβλία θέλει, αλλά την ιστορία δεν θα την ξαναγράψει»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega το πρωί του Σαββάτου (18.10.25) για την τροπολογία που αφορά το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την υπόθεση των Τεμπών, την κριτική πρώην πρωθυπουργών και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζεται ότι η τροπολογία προβλέπει ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναλάβει τη φύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου, ενώ η τάξη στον χώρο θα παραμείνει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «Η τροπολογία δεν έχει σχέση με τον αγώνα που έκανε ένας πατέρας για το παιδί του, ούτε είναι εκδικητική ούτε διχαστική» και προσέθεσε ότι «Ο κ. Δένδιας στη Βουλή είπε ότι είναι δίπλα στον κο Ρούτσι ανθρώπινα, όπως κι εμείς και λίγο αργότερα είπε ότι είναι δουλειά της δικαιοσύνης να αποφασίσει. Επέλεξαν κάποια μέσα να μην προβάλλουν τη δήλωση αυτή για να δημιουργήσουν ένα κλίμα διχασμού».

Σχολιάζοντας το μνημείο, επεσήμανε: «Αυτό το ιερό μνημείο συμβολίζει όσους έδωσαν τη ζωή τους και θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να βάζουμε στο ζύγι δύο ιερές έννοιες. Είναι ότι πιο ιερό η θυσία για την πατρίδα και βέβαια είναι ιερό το δικαίωμα ενός πατέρα, μίας μάνας, ενός συγγενή ή ενός φίλου να θρηνήσουν τον άνθρωπό του. Είναι λάθος να λένε ή το ένα ή το άλλο».

Σύμφωνα με την τροπολογία, «στο μνημείο αυτό και σε ένα συγκεκριμένο χώρο γύρω από το μνημείο δεν θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό ή γκράφιτι. Η επιβολή της τάξης θα γίνεται από την αστυνομία και η ανάδειξη και η συντήρηση του μνημείου είναι προτεραιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μόλις ψηφιστεί η τροπολογία στο συγκεκριμένο σημείο δεν θα επιτρέπεται ούτε η διαμαρτυρία ούτε γκράφιτι ούτε πανό, είτε είναι από αριστερή είτε κεντροδεξιά οργάνωση».

Για τους γονείς που διεκδικούν δικαιώματα, τόνισε: «Με τους γονείς δεν θα αντιπαρατεθούμε ποτέ. Οι γονείς έχουν δικαίωμα να διεκδικούν ότι επιθυμούν, δεν θα τους στερήσει κανένας το δικαίωμα. Κανείς δεν ενοχλείται, σε κανέναν δεν χαλάει η αισθητική ο αγώνας ενός πατέρα».

Αναφορικά με πρώην πρωθυπουργούς και δίκες, σχολίασε: «Το γεγονός ότι οι κοι Καραμανλής και Τριαντόπουλος θα δικαστούν από φυσικό δικαστή οφείλεται στην αλλαγή του Συντάγματος, που έγινε επί ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία κι έτσι από τις δικές μας ημέρες και μετά τα όποια αδικήματα έχουν τελέσει δεν θα παραγράφονται κι όλοι θα έχουμε τις ίδιες προθεσμίες παραγραφής».

Σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε: «Ο κ. Τσίπρας έχει δικαίωμα να γράψει όσα βιβλία θέλει, αλλά την ιστορία δεν θα την ξαναγράψει». Πρόσθεσε δε: «Δεν θα απαξιώσω έναν πρώην πρωθυπουργό, ούτε όμως θα τον φοβηθούμε» και σημείωσε ότι «Πρέπει να θυμίζουμε, να μην αφήσουμε τον κο Τσίπρα και κάθε πρώην πρωθυπουργό να επενδύει στη λήθη, ότι θα ξεχάσει ο κόσμος αυτό που έκανε. Το πιο σοβαρό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο ηθικό κομμάτι. Να μην κάνουμε το λάθος ότι ο πήχης μας είναι ο κ. Τσίπρας. Αν είναι να συγκριθούμε με μία κυβέρνηση που έπεσε ως κυβέρνηση στο 32% και ως αντιπολίτευση στο 17% και τώρα στο 5% και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε καλύτεροι από αυτούς, έχουμε χάσει από χέρι».