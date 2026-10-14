Μαρινάκης: “Η Ελλάδα δεν είχε καμία ανάμειξη στην αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ”

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την πρεσβεία της Ελλάδας, λέγοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία ανάμειξη στη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα δεν έχει τη δυνατότητα ούτε να επηρεάσει ούτε να σχολιάσει μια τέτοια απόφαση.

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«Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον θα διατηρηθεί.

Σημείωσε δε, ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένω η αμερικανική, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Αθήνα επιθυμεί να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία το επόμενο διάστημα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.