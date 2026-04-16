Μητσοτάκης: LIVE η δευτερολογία του πρωθυπουργού στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Σε εξέλιξη είναι η δευτερολογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Παρακολουθήστε τη δευτερολογία του πρωθυπουργού:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα είπε στην πρωτολογία του

Νωρίτερα, στην πρωτολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σφοδρή κριτική σε όσους καλλιεργούν το κλίμα τοξικότητας με προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς που «μπορεί να γίνουν σφαίρες και να δημιουργείται ζούγκλα αθλιότητας», με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία που περνάει ο Γιώργος Μυλώνακης.

«Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του» ανέφερε φορτισμένος, υπενθυμίζοντας τις επιθέσεις που δέχθηκε τα προηγούμενα χρόνια και ο ίδιος και η οικογένειά του.

Σε άλλο σημείο, με αφορμή τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή αλλά τίποτα δεν μπορεί να αιτιολογήσει επιλεκτικές διαρροές σε ΜΜΕ ούτε ελέγχους σε δόσεις, πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον πολιτικό ανταγωνισμό».

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατόν».