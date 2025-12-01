Μαρινάκης για μπλόκα αγροτών: “Οι δρόμοι ανήκουν σε όλους και θα μείνουν ανοικτοί”

Κάθετος σχετικά με τα μπλόκα των αγροτών εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι: «Δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν οι δρόμοι».

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης. Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η διέλευση και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί», προσθέτοντας ότι: «Οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί και η ΕΛΑΣ θα κάνει την δουλειά της γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους».

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω και απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρχές να επιβάλλουν το νόμο και οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους αγρότες είπε: «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών. Φέτος με καθυστέρηση μεν θα δώσουμε περισσότερα χρήματα από ποτέ».

Και κατέληξε: «Στο τέλος του χρόνου θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα. Έχουμε μειώσει φόρους και έχουμε δώσει μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο».