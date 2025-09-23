Μαρινάκης: «Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει» – Πώς επωφελούνται νέοι αυτοαπασχολούμενοι από την μεταρρύθμιση

Με ανάρτηση στο instagram και τίτλο «Αν είσαι μέχρι 30 ετών, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει», ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξηγεί πώς επωφελούνται οι νέοι αυτοαπασχολούμενοι από την φορολογική μεταρρύθμιση.

Η μεταρρύθμιση ωφελεί, επιπλέον, ένστολους απόφοιτους της Σχολής Ευελπίδων και της Αστυνομίας με τις αυξήσεις να φαίνονται στο μισθολόγιό τους από 01.01.2026.