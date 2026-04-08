Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον εθιστικό αλγόριθμο

Θέση για τις κινήσεις της κυβέρνησης για τη «φραγή» των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα πήρε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόνισε πως πρέπει να «δώσουμε πίσω το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παιδικότητα τους».

Αναλυτικά:

Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα.

Εδώ και δύο χρόνια, λαμβάνω από εσάς – γονείς και δασκάλους – ασταμάτητα μηνύματα για την εθιστική σχέση των παιδιών σας με τα κινητά .

Μοιράζεστε μαζί μου τις ανησυχίες και την απόγνωσή σας.

Η πολιτεία σήμερα ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για τα παιδιά κάτω των 15.

Αυτό, όμως, είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Χρειάζεται συλλογική δράση! Από τους γονείς, τους δασκάλους, από όλους μας.

Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον εθιστικό αλγόριθμο. Να τους δώσουμε πίσω το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παιδικότητα τους. #banunder15.