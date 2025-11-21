Μάντζος για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Η ΝΔ προσπαθεί να διαχύσει τις ευθύνες κυρίως στο ΠΑΣΟΚ κι όχι να αποκαλυφθεί η αλήθεια”

Για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά».

Συγκεκριμένα, ο κ. Μάντζος είπε: «Το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και της διαδικασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία, είναι ότι δεν υπάρχει προσπάθεια αποκάλυψης πλήρως της αλήθειας, αλλά προσπάθεια συμψηφισμών και προσπάθεια ανακάλυψης ευθυνών σε άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτό είναι μια στρεβλή κοινοβουλευτική πρακτική που δυστυχώς δεν θα οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας και αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα».

«Το σημαντικό είναι οι αγρότες που μας ακούν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή να καταλάβουν ότι εδώ πρέπει να μάθουμε την αλήθεια, όχι μόνο για να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά για να μην επαναληφθούν τα ίδια στο μέλλον. (..)

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν δει κανείς προσεκτικά το πώς εξετάστηκε, για παράδειγμα, ο κύριος Τζεδάκης ή πώς αντίστοιχα χθες από την κατάθεση στην πολύωρη του κυρίου Στρατάκη, η Νέα Δημοκρατία πήρε από έναν υποψήφιο του 2019 βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας μία δήλωση ότι κάποτε είχε ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να τον εμφανίσει και αυτόν ΠΑΣΟΚ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μάντζος.

«Εμείς λέγαμε τον Ιούλιο, να γίνει και η προανακριτική για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του συγκεκριμένου σκανδάλου και η Εξεταστική Επιτροπή και να φτάσουμε ως την είσοδο, την προσχώρηση της χώρας στην ευρωπαϊκή κοινότητα, να δούμε πώς εφαρμόζαμε και αν εφαρμόζαμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Όλα στο φως για όλους και για όλα. Αυτό είπαμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ» προσέθεσε.

Ως προς τις χθεσινές εξελίξεις στη Βουλή, σχολίασε: «πράγματι χθες δεν ήταν μια καλή στιγμή για το Κοινοβούλιο και δυστυχώς πολλές από αυτές πληθαίνουν τους τελευταίους μήνες» ενώ αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε όσα συνέβησαν με την άρνηση του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη να καταθέσει στην Εξεταστική ασκώντας το δικαίωμα της σιωπής και την απόφαση της πλειοψηφίας να παραπέμψει την υπόθεση στον εισαγγελέα.

«Αυτό είναι ένα από τα στάδια της διαδικασίας, το τελευταίο. Προηγούνται δύο. Το ένα ακολουθήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή, είναι η πρόσκληση του κυρίου Ξυλούρη, γνωστού κατά κόσμον ως φραπέ στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και αυτό δεν ήταν δεδομένο. Ήταν ζητούμενο. Η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ το ζητούσε από τον Ιούλιο. Με καθυστέρηση, με ευθύνη της πλειοψηφίας προσεκλήθη ο κύριος Ξυλούρης στην Επιτροπή.

Το δεύτερο στάδιο θα ήταν η αυτοπρόσωπη προσέλευσή του και η παρουσία του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, στην οποία θα καλούνταν να απαντήσει σε πολύ σοβαρά ερωτήματα για τις εκλεκτικές συγγένειες και σχέσεις που είχε και την πρόσβαση την προνομιακή που είχε σε υπουργικά γραφεία και στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας. (…)

Οι εκλεκτικές συγγένειες και προσβάσεις του κυρίου Ξυλούρη δεν είναι απλώς ένα δημοσιογραφικό αντικείμενο ενδιαφέροντος. Είναι νομικού ενδιαφέροντος διότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δικογραφία, στηρίζουν ένα εγκληματικό σχέδιο, μια εγκληματική οργάνωση που λειτούργησε δίπλα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να καταληστέψει Ενωσιακούς πόρους που θα έπρεπε να πάνε στους κτηνοτρόφους. Αυτό θα είναι το νομικό αντικείμενο το οποίο θα έπρεπε να εξετάσει η Εξεταστική Επιτροπή.

Αυτό ακριβώς το ερώτημα αν ήθελε να το απαντήσει θα έπρεπε να έρθει εδώ, να επικαλεστεί ό,τι ήθελε να επικαλεστεί, ακόμα και τη σιωπή την οποία επικαλέστηκε και στη συνέχεια να σταλεί ο φάκελος στην Εισαγγελία για ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινης πράξης απείθειας. Δηλαδή, θα έπρεπε να περάσει τη βάσανο της παρουσίας της φυσικής εδώ ως μάρτυρα, όχι ως κατηγορουμένου και μετά να κριθεί αν υπάρχει απείθεια ή όχι.

Υπάρχει δηλαδή ένας κρίκος ο οποίος έχει διαφύγει. Είναι το κρίσιμο στάδιο της αυτοπρόσωπη παρουσίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βίαιη προσαγωγή που προβλέπει ο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και Κανονισμός της Βουλής. Αυτό προτείναμε στην πλειοψηφία. Δυστυχώς δεν έγινε δεκτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με όσα ανέφερε χθες ο πρόεδρος της Επιτροπής στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ότι και αν είχε επιλεγεί η βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, πάλι θα μπορούσε να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή, ο κ. Μάντζος παρέπεμψε στην περίπτωση του κ. Βάρρα, όταν έκανε απόπειρα χρήσης του ίδιου δικαιώματος ενώπιον της Επιτροπής.

«Είναι η ίδια συμπεριφορά ακριβώς από πρόσωπα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια ιδιότητα. Τόσο ο κ. Βάρρας όσο και ο κ. Ξυλούρης όσο και ο κ. Στρατάκης που ήρθε, ορθά, ήρθε στη συνέχεια, δεν εκλήθησαν ως κατηγορουμένοι, αλλά ως μάρτυρες. Δεν έχουν δηλαδή το δικαίωμα στη σιωπή.

Αν ο κύριος Ξυλούρης έλεγε αυτό ενώπιον της επιτροπής, θα ίσχυε αυτό που ο κύριος Νικολακόπουλος προσωπικά είπε στον κύριο Βάρρα ότι, αυτό θα το κρίνει εισαγγελέας αν έχεις το δικαίωμα της σιωπής ή όχι και αν έχεις διατελέσει το έγκλημα της απείθειας. Αυτό θα κάνανε» ανέφερε, κάνοντας λόγο για διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο νομικά όσο και πολιτικά.

«Αυτή είναι η έννοια της εξεταστικής επιτροπής, η οποία σε αντίθεση με την προανακριτική επιτροπή, διερευνά τα πράγματα σε δημόσιες συνεδριάσεις, άρα είναι στη φύση της Επιτροπής αυτό που συζητούμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία την επέλεξε και την προέταξε έναντι της προανακριτικής. Θα έπρεπε να έχει το θάρρος να λάβει όλες τις πρωτοβουλίες ώστε να έρθουν όλοι οι μάρτυρες και να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ τους» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον μάρτυρα κ. Στρατάκη που αναφέρεται στους διαλόγους ως χασάπης και ο οποίος προσήλθε στη διαδικασία κανονικά, ο κ. Μάντζος ανέφερε τα εξής.

«Ο κύριος Στρατάκης καταρχάς προσήλθε. Κατά δεύτερον, απάντησε όπως έκρινε στις ερωτήσεις που δέχτηκε. Από ό,τι καταλαβαίνω, κατανοώ, ήθελε να δείξει ότι δεν γνώριζε τίποτα και κανέναν. Αυτά όλα αξιολογούνται. Θα αξιολογηθούν και από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής στο πόρισμά τους και από τη Δικαιοσύνη, στην οποία προφανώς θα πάει όχι μόνο το πόρισμα της Εξεταστικής, αλλά συνολικά ο φάκελος της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελέως. Ήδη βρίσκεται στα χέρια της ελληνικής Δικαιοσύνης. Είναι βέβαιο ότι οι έλληνες δικαστές θα το αξιολογήσουν και αυτό και τις απαντήσεις του» επισήμανε, σημειώνοντας ότι δεν προσήλθε ως κατηγορούμενος.

«Έχουν ερωτηθεί όσα πρέπει να ερωτηθούν στον κ. Στρατάκη και θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί αντίστοιχες ερωτήσεις στον κύριο Ξυλούρη και είχε λογική ότι είχαν προσκληθεί και οι δύο την ίδια ημέρα. Θα ήταν σχεδόν κατ’ αντιπαράσταση η εξέταση. Θα μπορούσαμε να διασταυρώσουμε και να επιβεβαιώσουμε τις απαντήσεις τους. Γι’ αυτό είχε τη λογική αυτή.

Επιμένω ότι δεν είναι κατηγορούμενος κανένας από τους δύο. Είναι όμως κρίσιμοι μάρτυρες, οι οποίοι μέσα από τις καταθέσεις τους θα έπρεπε να πιστοποιούν όλα όσα περιγράφονται μέσα στην δικογραφία για ένα εγκληματικό σχέδιο και μία εγκληματική οργάνωση, η οποία έπαιρνε τις επιδοτήσεις που έπρεπε να πηγαίνουν σε κτηνοτρόφους που χτυπιούνται αλύπητα από τις ζωονόσους, το κόστος παραγωγής και την όλη κατάσταση που επικρατεί, τη δυσμενή στον κτηνοτροφικό τομέα και τα τσέπωναν κάποιοι οι οποίοι έκαναν υπέρβαση και κατάχρηση της τεχνικής λύσης» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς τέλος, αν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια αποτίμηση της Εξεταστικής Επιτροπής, ανέφερε πως είναι αρκετά νωρίς ακόμα, «βρισκόμαστε εν τω μέσω μιας πολύ απαιτητικής διαδικασίας. Κατανοώ μια προσπάθεια που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι για μένα το πιο σοβαρό και πιο δυσμενές, να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά να προσπαθήσει να διαχύσει τις ευθύνες δεξιά και αριστερά και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ».