Μάντζος: «Διατυπώνουμε το εναλλακτικό πρόγραμμα απέναντι στη φιλοσοφία πελατειακής λογικής της Κυβέρνησης»

Στην εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη» του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100,3 και τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Βουλευτής Επικρατείας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Δ. Μάντζος τόνισε ότι «έξι και πλέον χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, είναι πάμπολλες οι αιματηρές και οδυνηρές θυσίες των πολιτών, που έχουν παραμείνει απροστάτευτοι απέναντι στην ακρίβεια και στην υπεραπόδοση της έμμεσης φορολογίας η οποία οδήγησε στα υπερπλεονάσματα, και τώρα δεν βλέπουν να τους επιστρέφεται το κοινωνικό μέρισμα που διαφημίζει η Κυβέρνηση αλλά ένα μόνο μικρό μέρος». Έσπευσε δε να διευκρινίσει ότι το πακέτο παρεμβάσεων δεν συνιστούν «φορολογική μεταρρύθμιση», όπως διατείνεται η Κυβέρνηση, καθώς δεν περιέχουν βαθιές διαρθρωτικές τομές, όπως η τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτίμησε, παράλληλα, ότι μέρος των μέτρων του Πρωθυπουργού «συνιστούν μία σιωπηρή παραδοχή ότι η αντιπολίτευση δεν είχε και τόσο άδικο όταν ζητούσε επί μήνες και χρόνια τη στήριξη των μισθωτών, των συνταξιούχων και των οικογενειών με παιδιά, σε μια πιο δίκαιη φορολογική κατεύθυνση. Έχω υπάρξει μάρτυρας και ακροατής πολλών δηλώσεων λ.χ. του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να ελέγχει το ΠΑΣΟΚ για δημαγωγία, για φορολογικό λαϊκισμό. Μας έλεγαν σχεδόν επικίνδυνους κάθε φορά που ζητούσαμε κάτι».

Ο Δημήτρης Μάντζος υπογράμμισε ότι αυτό που διαφοροποιεί το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία είναι η προτεραιοποίηση, εξηγώντας:

«Είμαστε μια χώρα με φαύλη αναλογία έμμεσων-άμεσων φόρων, αλλά η κυβέρνηση έδινε φοροαπαλλαγές σε μερίσματα εταιρειών, σε μεγάλες γονικές παροχές, ακόμα και σε μεγάλες ιδιοκτησίες. Όταν ξεκινάς τις φοροελαφρύνσεις από τα ψηλά, θα αργήσεις να πας στα χαμηλά και αυτό έχει κοινωνικό κόστος.

Δημιουργείς κοινωνική δυσαρέσκεια, αφήνεις τους πολίτες να στενάζουν υπό την ακρίβεια, ενώ επιτρέπεις τα ολιγοπώλια και τις κλειστές αθέμιτες πρακτικές να έχουν καταληστεύσει την αγορά, με αποτέλεσμα οι αδύναμοι και η μεσαία τάξη να περιμένουν τόσα χρόνια, με το χέρι απλωμένο, κάποιο επίδομα.

Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Απέναντι σε αυτήν τη φιλοσοφία της πελατειακής λογικής, της πατρωνίας, της φιλευσπλαχνίας και όχι του κοινωνικού κράτους, είμαστε εντελώς αντίθετοι. Και αυτό θα αναδείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σάββατο, αλλά και όλοι μας, τις επόμενες πολλές εβδομάδες και μήνες μέχρι στις εκλογές, αρθρώνοντας ένα εναλλακτικό, συνεκτικό, κυβερνητικό πρόγραμμα».

Ξεκαθάρισε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα είναι συγκεκριμένες, όπως πάντα, χαρακτηρίζοντας «υποχρέωση του Κινήματος να αρθρώσει έναν αντιπολιτευτικό λόγο τεκμηριωμένο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Δεν ήμασταν ποτέ των μαγικών λύσεων, αλλά των πραγματικών λύσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμείς δεν βλέπουμε τη ΔΕΘ ως το μεγάλο παζάρι, αλλά με διάθεση ρεαλιστικής ανατροπής των κακώς κειμένων ως σήμερα, θα έρθουμε και θα προτείνουμε συνολικά το πώς σκεφτόμαστε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, για το οποίο δεν ακούσαμε μια κουβέντα από τον Πρωθυπουργό, ενώ η όποια ανάπτυξη σήμερα στηρίζεται σχεδόν κατά το ήμισυ στο real estate και στον τουρισμό.

Θα μιλήσουμε για το πώς σκεφτόμαστε να λειτουργεί ένα κράτος σύγχρονο και ωφέλιμο, με την τοπική αυτοδιοίκηση στο πλάι του. Δεν ακούσαμε τίποτα για τους δήμους, ούτε για τα ζητήματα γραφειοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα μιλήσουμε για το πώς σκεφτόμαστε μια φορολογική διοίκηση η οποία θα λειτουργεί ως πτυχή της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Ερωτηθείς για το κάλεσμα συναινέσεων που απηύθυνε στην αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Δημήτρης Μάντζος ανέφερε ως παράδειγμα το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, τονίζοντας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στο ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου και να αρνείται -γιατί δεν μπορεί να είναι αμέλεια- να πει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα πρώτο το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς το πρότεινε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αλλά προκάλεσε μάλιστα τις αναγκαίες συναινέσεις ώστε να υπάρξει διάλογος. Γιατί δεν έχει λοιπόν ούτε καν το θάρρος να πει ότι αυτό προέρχεται από την αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ;

Γιατί ο κ. Πρωθυπουργός ένιωσε την ανάγκη να διαφημίσει ως μεγάλη μεταρρύθμιση την ανωτατοποίηση ιδιωτικών κολλεγίων, λέγοντας ότι ήρθε το Χάρβαρντ και το Γέιλ σε σύμπραξη με δημόσια πανεπιστήμια, όταν είναι γνωστό ότι τα δημόσια πανεπιστήμια συμπράττουν με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού εδώ και χρόνια κι αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με τον Νόμο Πιερρακάκη;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ψέγοντας τον Πρωθυπουργό για το ότι έβαλε τη λέξη σκάνδαλα εντός πολλών εισαγωγικών:

«Δεν υπάρχουν εισαγωγικά. Έχουμε σκάνδαλο! Κι άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι καλωσορίζει τον έλεγχο στις υποθέσεις διαφθοράς, ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ότι εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Ε, πώς καλωσορίζει ένας Πρωθυπουργός τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όταν οργανώνει μία θεσμική εκτροπή, για να καταψηφίσει επί της ουσίας για δεύτερη φορά δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας;».

«Όλα αυτά είναι πολλές ψηφίδες ενός μωσαϊκού. Το μωσαϊκό είναι η έλλειψη συνέπειας, αξιοπιστίας και ηθικής. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αρθούν στο ύψος της περίστασης και να αντιλέξουν με ένα θετικό και δημιουργικό λόγο, που το Σάββατο το βράδυ θα ακουστεί στο Βελλίδειο», κατέληξε ο Δημήτρης Μάντζος.