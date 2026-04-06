Μακάριος Λαζαρίδης: “Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό” – Σφοδρή επίθεση από τον Παύλο Πολάκη

Την πρώτη εμφάνιση ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε νωρίτερα σήμερα ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριος Λαζαρίδης παρουσιάζοντας νωρίτερα στην ολομέλεια το περιεχόμενο τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο συζητούμενο νομοσχέδιο και περιβλέπει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και την οικονομική ενίσχυση των πληττόμενων κτηνοτρόφων.

«Η εμφάνιση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο συνιστά μια σοβαρή απειλή. Πρόκειται για μια νόσο με υψηλή μεταδοτικότητα που μπορεί να πλήξει εκτεταμένα το ζωικό κεφάλαιο, να οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες εισοδήματος για τους κτηνοτρόφους μας και να δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παραγωγή και την αγορά», είπε ο κ. Λαζαρίδης και επισήμανε ότι με την τροπολογία γίνονται στοχευμένες παρεμβάσεις, διασφαλίζεται η άμεση κινητοποίηση και μετακίνηση κτηνιατρικού προσωπικού, εκεί όπου απαιτείται, ενισχύονται οι υπηρεσίες με έκτακτο προσωπικό και προβλέπονται συνεργασίες με ιδιώτες και επεκτείνεται η εφαρμογή των μέτρων που ισχύουν για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στον αφθώδη πυρετό.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι επίσης καθορίζεται με σαφήνεια το πλαίσιο αποζημιώσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων. «Σε αυτή τη φάση πρέπει να κρατήσουμε την επιζωοτία εντός της πληγείσας περιοχής. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαφύγει από το νησί και να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη κρίση που θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για την κτηνοτροφία και την οικονομία. Για το λόγο αυτό, η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους, είναι απολύτως απαραίτηση. Από τους παραγωγούς, επαγγελματίες του κλάδου μέχρι και κάθε εμπλεκόμενο φορέα», είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης και πρόσθεσε: «Μόνο με υπευθυνότητα, μόνο με συνεργασία και πειθαρχία στα μέτρα μπορούμε πραγματικά να περιορίσουμε τη νόσο και να προστατεύσουμε την παραγωγή της χώρας».

Η τροπολογία, είπε ο υπουργός, έρχεται να λύσει συγκεκριμένα προβλήματα και να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε έναν υπαρκτό κίνδυνο, επιδιώκεται η διαχείριση και αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, μέσω της θέσπισης ενός συνόλου έκτακτων μέτρων στήριξης, διαχείρισης και ελέγχου έτσι ώστε να περιοριστεί, στο μέτρο του δυνατού η οικονομική ζημία, να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην αγροτική δραστηριότητα.

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασής του, ο Λαζαρίδης δέχθηκε την επίθεση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη. Ο βουλευτής σχολιάζοντας το σημερινό διάγγελμα του πρωθυπουργού, είπε ότι «η μόνη διαχρονική παθογένεια αυτού του τόπου είναι ότι όταν το μητσοτακέικο έχει την εξουσία, γεμίζει τις τσέπες του και όχι μόνο τις δικές του αλλά και 80, 100 οικογενειών, οι οποίες πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΤΡΙΖΑ και σχολίασε: «Σιγά! Ας ξεκρεμάσει τα φυσεκλίκια ο Μητσοτάκης που λέει ότι θα πολεμήσει το βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος είναι δημιούργημα της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς, μετά τον εμφύλιο, με ένα σκληρό πελατειακό κράτος που κυνήγησε το δημοκρατικό στρατόπεδο, έφερε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, που έφτιαξε κοινωνικές κατηγορίες πελάτες-ψηφοφόρους και που σήμερα ζούμε το ίδιο. Βαθύ κράτος είναι το Pedator, που βγήκε χθες ο Λαμπρόπουλος στο “Βήμα” και είπε από πού πληρώθηκε το Predator και μούγκα σήμερα ο Μητσοτάκης: Μουρμού!».

Ο κ. Πολάκης είπε επίσης ότι βαθύ κράτος είναι αυτά που βγαίνουν στη φόρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και «αν είχατε μισή τσίπα φιλότιμο, κι εσύ κύριε υφυπουργέ κ. Λαζαρίδη που έλεγες ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτά που βγήκανε στη φόρα, έπρεπε να παραδεχθείς ότι υπάρχει σκάνδαλο στη μέση». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ονομαστικά στην κ. Αραμπατζή, τον κ. Τσιάρα, την κ. Παπακώστα και τα όσα διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους διαλόγους του κ. Μελά που ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Τέλος, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη να απαντήσει από πού είναι το πτυχίο του.

«Σαπίλα και βαθύ κράτος, κύριε Πολάκη, είναι ο δήμαρχος που είχε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα άσπρα και ένα βιβλίο για τα μαύρα», απάντησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόσθεσε: «Ακούστε κ. Πολάκη, βαθύ κράτος και σαπίλα είστε εσείς. Έχετε παραδεχθεί δημόσια ότι ως δήμαρχος είχατε διπλά βιβλία, ένα βιβλίο για τα μαύρα! Να μας εξηγήσετε λοιπόν ποια ήταν αυτά τα μαύρα και τι τα κάνατε! Και πού τα πήγατε! Σε ό,τι αφορά αυτή την αηδία στην οποία αναφέρεστε, εγώ έχω τελειώσει το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών το College of Southeastern Europe, το πτυχίο μου υπάρχει, μπορώ να σας το δείξω. Αφήστε λοιπόν την πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία με τα μαύρα και πού πήγαν τα λεφτά τα οποία τρώγατε».

«Εγώ προκάλεσα τον κ. Λαζαρίδη να μας πει από πού είναι το πτυχίο του, δεν το λέει. Του είπα ποιο είναι το βαθύ κράτος και μου λέει εμένα ότι είμαι εγώ το βαθύ κράτος, με τα μαύρα ταμεία. Να πας μια βόλτα στα Σφακιά, Λαζαρίδη, και να δεις τι έκανα εγώ! […] Να δεις τι έκανα εγώ ως δήμαρχος, τότε που Σαμαράς και Βενιζέλος είχαν κατακρεουργήσει την ελληνική κοινωνία και εγώ έβαζα τους Σφακιανούς αντί να δίνουνε στεφάνια στις κηδείες […] να πληρώνουνε για δημοτικό γιατρό και δημοτική νοσηλεύτρια!», είπε ο κ. Πολάκης και πρόσθεσε: «Πες από πού είναι το πτυχίο σου, Λαζαρίδη, και μετά ξανατραγούδα! […] Γιατί αρκετά σας χαϊδέψαμε κάτι χούλιγκαν σαν και σένα, γιατί χούλιγκαν είσαι!».