Λοβέρδος μετά την απόφαση για την Novartis: «Ένοχοι κρίθηκαν και στη συνείδηση μας όσοι συνέδραμαν – Είχα πει μέχρι τέλους»

Ο Ανδρέας Λοβέρδος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την απόφαση του Εφετείου στην υπόθεση Novartis, κάνοντας λόγο για πλήρη δικαίωση. Στην ανάρτηση του χαρακτηριστικά αναφέρει «είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος».

Ειδικότερα, ο Ανδρέας Λοβέρδος στην ανάρτηση του γράφει ότι «ένοχοι κρίθηκαν ομόφωνα και για τα δύο αδικήματα και από το εφετείο οι ψευδομάρτυρες της σκευωρίας της Novartis».

Αιχμές κατά της τότε κυβέρνησης αφήνει ο κ. Λοβέρδος, ρίχνοντας ευθέως ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα. «Ένοχοι κρίθηκαν και στη συνείδηση μας όσοι συνέδραμαν, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξε συνειδητά να στηρίξει τους ψευδομάρτυρες μέσα και έξω από τη χώρα, μέσα και έξω από τη Βουλή», λέει χαρακτηριστικά.

Ομόφωνα ένοχοι οι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλης για την υπόθεση Novartis

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν το πρωί της Τρίτης (13/01), οι δύο κατηγορούμενοι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis. Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και η Μαρία Μαραγγέλη, που ως προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» αντίστοιχα, καταδικάστηκαν όπως και πρωτοδίκως, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων που στράφηκαν εναντίον τους με μηνύσεις και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων εξ αυτών.