Μητσοτάκης για το πρόγραμμα SAFE: “Δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν μέλη της ΕΕ με πόλεμο”

Κοινές δηλώσεις στον Τύπο έκαναν το πρωί της Δευτέρας 15/9 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τις διευρυμένες συνομιλίες που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Δείτε τις δηλώσεις:

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην Πολωνία «που υπεραπίστηκε τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και που δεν ενδίδει τον αναθεωρητισμό. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή κα μια παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων».

«Εκφράζω τη δημόσια στήριξη στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ευρώπης για το Ουκρανικό με τη συμμετοχή της Ουκρανίας με την τήρηση των εγγυήσεων ασφάλειας και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Στηρίζουμε τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Είμαστε ανήσυχοι για την ανεπίτρεπτη παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ. Πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα. Η Ελλάδα βοηθά με την ανθρωπιστική βοήθεια».

Όπως είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «συζητήσαμε για την κοινή άμυνα, είναι μια προοπτική που η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα. Με αφορμή τα πρόσφατα συμβάντα στην Πολωνία επανέφερα την πρόταση για ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα μπορεί να χρηματοδοτεί αμυντικές αγορές κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για αντιπυραυλική προστασία».

Όσον αφορά στη συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτήν την αμυντική πρωτοβουλία, τόνισε πως «σε αυτή δεν μπορούν να μετέχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης. Είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη αλλά αυτό προϋποθέτει σεβασμό των αρχών της».

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ανέφερε: «Είχαμε μετά από μια μακρά περίοδο ηρεμίας, σημαντικές αυξήσεις στις αφίξεις στην Κρήτη. Αυτό επαναβεβαιώνει τη σημασία της ευρωπαϊκής προστασίας των συνόρων. Η ΕΕ πρέπει να παρέχει κάθε στήριξη στα κράτη πρώτης γραμμής».

Επίσης, αναφέρθηκε και στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, λέγοντας: «Θετική στάση στις αρχικές προτάσεις. Προτεραιότητές μας η προστασία του φακέλου της αγροτικής συνοχής και της προστασίας της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Θα είναι δύσκολη συζήτηση αν θυμηθούμε ότι την τελευταία φορά χρειαστήκαμε 5 ημέρες».

Για την ανταγωνιστικότητα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα δίνει έμφαση στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Είδαμε μια πρώτη βελτίωση το καλοκαίρι αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε ώστε η ενέργεια να ρέει από τις φτηνότερες χώρες προς τις χώρες που το έχουν ανάγκη».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε ότι «επισκέψεις σαν τη δική μου είναι σημαντικές για την ΕΕ γιατί οι θεσμοί πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες και όλοι οι ηγέτες, όλοι οι λαοί έχουν σημασία. Τους χρειαζόμαστε όλους για να χτίσουμε την ενότητα, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να συγχαρώ την Ελλάδα για ό,τι έχει καταφέρει την τελευταία 10ετία. Είναι εντυπωσιακό το πώς ανακάμψατε. Τώρα έχετε προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια. Τίποτα, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς μακροοικονομικά θεμέλια.

Ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια είναι στενά συνδεδεμένες, γιατί πρέπει να προσφέρετε εμπιστοσύνη στους επενδυτές. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι θα μπορούμε να επενδύσουμε στην ασφάλεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ρωσία έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, αλλά έχουμε και άλλα σύνορα που πρέπει να προστατεύονται. Από την Κύπρο μέχρι τη Φινλανδία. Γι’ αυτό λέμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση και πρέπει να έχουμε ισχυρότερη μεταναστευτική πολιτική».

«Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Μητσοτάκη ότι αν θέλουμε αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή άμυνα χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Σημαντικό βήμα το πρόγραμμα, SAFE αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα από κοινού. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πρέπει να δαπανούμε περισσότερα αλλά και καλύτερα. Αυτή είναι η μόνη ορθολογική προσέγγιση».

«Βεβαίως χρειάζεται μια καλύτερη οικονομία ώστε οι επιχειρήσεις να προσφέρουν καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για την αμυντική βιομηχανία» ανέφερε ο Αντόνιο Κόστα και συνέχισε:

«Όσον αφορά την άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα και τη δημιουργία συνθηκών για δημιουργία δύο κρατών αυτά πρέπει να γίνουν αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με την εταιρική σχέση με την Αίγυπτο αλλά και να μελετήσουμε την κατάσταση στη Συρία. Είμαστε 27 κράτη μέλη με διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικούς τρόπους που εξετάζουμε τον κόσμο αλλά και τις σχέσεις με τους εταίρους».

Για το θέμα του κοινού δανεισμού για αμυντικές δαπάνες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κόστα σημείωσε ότι πριν από 4 χρόνια κανείς δεν μιλούσε για την Ευρώπη της κοινής άμυνας. Την ημέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία συναντηθήκαμε και συζητήσαμε αν μπορούν να σταλούν μη θανάσιμα όπλα στην Ουκρανία. Τώρα μιλάμε για την Ευρώπη της κοινής άμυνας.

Κόστα: «Σημαντική για την ΕΕ η Ελλάδα, εντυπωσιακό ό,τι καταφέρατε στην οικονομία»

Στον διάλογο που είχαν πριν την έναρξη των διαβουλεύσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του κ. Κόστα στην Αθήνα, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να τονίζει ότι «η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση» και να χαρακτηρίζει «εντυπωσιακό και σημαντικό ό,τι έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε μακροοικονομικό επίπεδο».

«Είναι μεγάλη χαρά που σε έχουμε στην Αθήνα, έχουμε πλούσια ατζέντα, τα γεγονότα μας κρατούν απασχολημένους» είπε ο κ. Μητσοτάκης με τον Αντόνιο Κόστα αρχικά να ευχαριστεί τον Έλληνα πρωθυπουργό «για το υπέροχο δείπνο (σ.σ. το βράδυ της Κυριακής) αλλά και για την ευκαιρία που είχαμε να ανταλλάξουμε απόψεις».

«Η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική χώρα στην ΕΕ και έχετε σημαντική εμπειρία στα νότια σύνορα της Ευρώπης. Αν μου επιτρέπεται, δε, να σχολιάσω την μακροοικονομική εικόνα, αυτό που έχετε κάνει στην χώρα τα τελευταία δυο χρόνια είναι εντυπωσιακό και σημαντικό» πρόσθεσε ο κ. Κόστα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης το βράδυ της Κυριακής 14/09 δείπνησε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο σπίτι του πρωθυπουργού στον Λυκαβηττό.