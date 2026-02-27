Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: “Η παρακολούθησή μου δεν ήταν λάθος, αλλά παρακρατικός μηχανισμός”

Στην επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη απαντά σήμερα Παρασκευή 27/2 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην πρωτολογία του, ο κ. Ανδρουλάκης μεταξύ άλλων ανέφερε πως “οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα. Σήμερα σχεδόν 1/5 νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες που κλείνουν το καλοριφέρ για να καταφέρουν να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ”.

“Υπάρχουν αγρότες, όπως αυτοί που βγήκαν στα μπλόκα, που βλέπουν την παραγωγή τους να γίνεται μη ανταγωνιστική και μη βιώσιμη” σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ΔΕΗ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος λόγω των υδροηλεκτρικών μονάδων και άλλων πηγών ενέργειας που διαθέτει και εξελίχθηκε σε μια κότα με χρυσά αυγά για τα golden boys.

Παρακολουθήστε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:

Έκανε λόγο για πελατειακό εργαλείο παχυλών διαφημιστικών πακέτων και επενδύσεων. “Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το Δημόσιο διαθέτει το αναγκαίο μετοχικό βάρος για να καθορίσει άλλες προτεραιότητες”, τόνισε ακόμα.

“Παραδώσατε τον ενεργειακό χώρο σε λίγους και ισχυρούς“, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας τη διανομή του ενεργειακού χώρου ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της κυβέρνησης της ΝΔ.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, διερωτώμενος αν υπάρχει κάποιο νέο για να ενημερωθεί σήμερα ο ελληνικός λαός για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, ένα έργο που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τα “κυριαρχικά μας δικαιώματα”.

“Ή είστε στη γραμμή του υφυπουργού σας κ. Θεοχάρη που είχε το θράσος να πει πως το καλώδιο δεν ποντίζεται με ευθύνη της Κύπρου;” είπε χαρακτηριστικά.

“Μιλάτε συνεχώς για τον Κάθετο Διάδρομο αλλά αποφεύγετε να ενημερώσετε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της πόντισης καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Είδατε τον κ. Ερντογάν, έχετε κάτι να μας πείτε; Θέλουμε καθαρές απαντήσεις για αυτά τα εθνικά ζητήματα”, είπε ακόμα.

Σχετικά με τις υποκλοπές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για “ιστορική απόφαση”, αναφερόμενος στη χθεσινή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για “σκάνδαλο” που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης.

“Επιβεβαιώθηκε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος, αλλά ένας παρακρατικός μηχανισμός. Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι θλιβερές, αντί να απολογηθείτε, επιτίθεστε, λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη. Σεβασμός στη Δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις και τις εφαρμόζω. Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς επί Τσίπρα. Λέτε ότι δεν σας αφορά η υπόθεση γιατί αφορά ιδιώτες. Ποιος τους έδωσε την εντολή να το οργανώσουν; Για αυτά τα παράνομα παιχνίδια εξουσίας θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέσα μέσημέρι. Θα προτείνουμε νέα Εξεταστική γιατί οι βουλευτές που συμμετείχαν (στην πρώτη) παραβίασαν τον όρκο τους. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Το κράτος δεν σας ανήκει. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα, ότι το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του πρωθυπουργού” υπογράμμισε.

Η επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Στην επίκαιρη ερώτησή του με θέμα «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τα εξής:

1.- Ποιο είναι, αν υπάρχει, το σχέδιο της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και σε ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να το υλοποιήσετε; Προτίθεστε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει σήμερα η αγορά; Για ποιον λόγο αρνείστε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ για τη συγκράτηση των τιμών, επιλέγοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών αντί της προστασίας των καταναλωτών;

2.- Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Πότε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλίσετε τη σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης, ώστε να σταματήσει η καταστροφική απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος για τους καταναλωτές;

3.- Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως αυτή με την Κύπρο, βρίσκονται σήμερα στον αέρα; Προτίθεστε να αναστείλετε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή θα συνεχίσετε την εκχώρηση στρατηγικών υποδομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια;