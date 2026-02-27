Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: “Ψέμα ότι η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα στην ΕΕ”

Στην επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη με θέμα τα ενεργειακά απαντά σήμερα Παρασκευή 27/2 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της “Σε εξέλιξη είναι η “Ώρας του Πρωθυπουργού» στη Βουλή.

Ο πρωθυπουργός, στην πρωτολογία του, μεταξύ άλλων έκανε λόγο για “ιστορικές οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας με την Ελλάδα να μην αρκείται μόνο σε ρόλο παρατηρητή αλλά να είναι βασικός συντελεστής της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο”.

Παρακολουθήστε την ομιλία του πρωθυπουργού:

Απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι “αφήσατε υπονοούμενα για τα έγχρωμα τιμολόγια και αν προωθούν τον ανταγωνισμό. Σήμερα έχουμε 13 εταιρείες αλλά θέλουμε διαφάνεια για να βάλουμε μια τάξη στο χάος που επικρατούσε πριν καθιερωθούν τα έγχρωμα τιμολόγια. Η σύγκριση διαφορετικών τιμολογίων ήταν πρακτικά αδύνατη. Ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν σταθερά κλειδωμένα τιμολόγια για 12-24 μήνες ώστε να μην έχουν ανησυχία για την πορεία των τιμών. Και αυτό είναι μια ένδειξη υγείας και προόδου στην αγορά της λιανικής. Όπως επίσης είναι σημαντικά τα πορτοκαλί τιμολόγια που συνδέονται με τους έξυπνους μετρητές”.

“Ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Εφόσον υπάρξει ανάγκη αύξησης κεφαλαίου για τις επενδύσεις, η ελληνική πολιτεία θα καλύψει το μερίδιό της” ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

“Στην Ελλάδα έχουμε κάνει άλματα στις επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019 400 εκατ., το 2024 1,5 δισ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις μας επιτρέπουν να διασυνδέσουν τα νησιά μας με σημαντικότερη αυτή της Κρήτης ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ένα νησί που θα επιβαρύνει το δίκτυο”.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, “δεν είμαστε σε ενεργειακή γυάλα σε σχέση με την Ευρώπη για αυτό και η κυβέρνηση στις συζητήσεις στην Ευρώπη έχει προτάξει τις διασυνδέσεις και τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Αν θέλουμε να είμαστε αναταγωνιστικοί στις τιμές του ρεύματος που είναι και εθνική προτεραιότητα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις επενδύσεις”.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι “ανησυχήσατε για την ενεργειακή αυτονομία: Το 2024 και το 2025 ήταν για πρώτη φορά θετικό το ενεργειακό ισοζύγιο. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είχαμε πολλές βροχές και ανέμους. Και αυτό μας επέτρεψε να έχουμε χαμηλότερες τιμές στη χονδρική. Περιμένουμε από όλους τους παίχτες -και τη ΔΕΗ- να δούμε χαμηλότερες τιμές τον επόμενο μήνα. Θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί ζητάτε από τους πολίτες να πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα από ό,τι σήμερα”.

“Το μείγμα ενεργειακής πολιτικής που επέλεξε η κυβέρνηση στηρίζεται σε δύο πυλώνες: Η γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ. Παραλάβαμε μια τραγική κατάσταση και τώρα παράγουμε το 50% των αναγκών με ΑΠΕ και εκτιμούμε ότι η διείσδυση θα αυξηθεί περισσότερο συνοδευόμενη από συστήματα αποθήκευσης. Ταυτόχρονα όμως έχουμε κάνει στρατηγική επιλογή το κενό να καλύπτεται από φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο που θα εισάγουμε θα είναι υγροποιημένο κατά προτίμηση αμερικανικής προέλευσης και έτσι θα καλύπτουμε τις ενεργειακές ανάγκες” είπε ακόμα και συνέχισε:

“Εμείς ήμασταν αυτοί που επιβάλαμε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και δημιουργήσαμε απόθεμα που μας επέτρεψε να επιδοτήσουμε το ρεύμα ώστε οι δυσθεώρητες αυξήσεις να μην περάσουν στους καταναλωτές. Το κόστος για τα νοικοκυριά στην Ευρώπη είναι 50% ακριβότερο από το 2019. Η Eurostat δείχνει για την Ελλάδα μειωμένα τιμολόγια κατά 21% σε σχέση με την Ευρώπη”.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, “αυτό που εισηγείστε κ. Ανδρουλάκη είναι η χώρα να πληρώνει πιο ακριβό ρεύμα από αυτό που πληρώνει σήμερα. Επιμένετε να θεωρείτε ελληνική μια κρίση που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αντιλαμβάνομαι την υπερβολή ως έναν βαθμό του αντιπολιτευτικού οίστρου. Αλλά δεν δέχομαι να διαστρεβλώνετε πραγματικά δεδομένα και να αποσιωπάτε ότι το κόστος των ρύπων έχει καταστήσει παντελώς ασύμφορο τον λιγνίτη. Ο λιγνίτης είναι σήμερα το πιο ακριβό καύσιμο που θα μπορούσε να καταναλώσει η χώρα για να παράγει ενέργεια. Ψέμα ότι η Ελλάδα έχει από τα πιο ακριβά ρεύματα στην Ευρώπη. Τα τιμολόγια των νοικοκυριών το 2025 ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για να ενημερωθείτε και να είστε πιο ακριβείς. Η Ελλάδα καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες της και εξάγει ρεύμα σε χώρες ενώ την παρουσιάζετε ότι κινδυνεύει η ενεργειακή ασφάλεια”.

“Αν επιδιώκετε αντιπολτευτικό πυροτέχνημα κύριε Ανδρουλάκη επιλέξατε λάθος χρόνο και συγκυρία” τόνισε.

Η επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Στην επίκαιρη ερώτησή του με θέμα «Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας» ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τα εξής:

1.- Ποιο είναι, αν υπάρχει, το σχέδιο της κυβέρνησής σας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και σε ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να το υλοποιήσετε; Προτίθεστε να λάβετε ουσιαστικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει σήμερα η αγορά; Για ποιον λόγο αρνείστε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσετε τη συμμετοχή του Δημοσίου στη ΔΕΗ για τη συγκράτηση των τιμών, επιλέγοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών αντί της προστασίας των καταναλωτών;

2.- Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Πότε και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα διασφαλίσετε τη σύνδεση των ΑΠΕ με υποδομές αποθήκευσης, ώστε να σταματήσει η καταστροφική απόρριψη πράσινης ενέργειας και να μειωθεί ουσιαστικά το κόστος για τους καταναλωτές;

3.- Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως αυτή με την Κύπρο, βρίσκονται σήμερα στον αέρα; Προτίθεστε να αναστείλετε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή θα συνεχίσετε την εκχώρηση στρατηγικών υποδομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια;