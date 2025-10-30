Μητσοτάκης για λειψυδρία: “Στόχος να διασφαλιστεί ότι η Αττική δεν θα έχει πρόβλημα τα επόμενα 30 χρόνια” – Το σχέδιο “Εύρυτος”

Στην εκδήλωση στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ «ξεδίπλωσαν» το συνολικό σχέδιο για τα έργα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρακολουθήστε την εκδήλωση και την ομιλία του πρωθυπουργού:

“Αναλογιζόμαστε το μεγάλο το βάρος της ευθύνης, όταν ηγέτες προηγούμενων περιόδων έλαβαν σημαντικές αποφάσεις, ώστε το νερό να παραμείνει επαρκές, ποιοτικό και φθηνό. Είναι μεγάλη η σημασία των αποφάσεων που παρουσιάστηκαν σήμερα για τα επόμενα χρόνια αυτής της εταιρείας, που ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να αλλάξει. Υπενθυμίζω ότι το 2016 οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ κατέληξαν στο Υπερταμείο και με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στο Ελληνικό Δημόσιο, όπου και θα παραμείνουν” τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

“Η Αττική αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα ως προς την υδροδότηση της, εάν δεν πάρει δραστικά μέτρα. Η ελπίδα δεν είναι στρατηγική και εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο”.

Πρόκειται για τη μεταφορά άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού με φυσική ροή (χωρίς αντλιοστάσια) από τους ποταμούς Σικελιώτη και Καρπενησίου, οι οποίοι καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών.

“Το έργο αυτό θα εξασφαλίσει ότι για τα επόμενα τριάντα χρόνια η Αττική δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα υδροδότησης“, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας “την κρίση ύδρευσης της δεκαετίας του ’90, που δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί”.

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, η διεύρυνση της ΕΥΔΑΠ πέραν της Αττικής καθώς εισέρχεται στη διαχείριση και του αρδευτικού νερού, που αποτελεί μία άλλης τάξεως πρόκληση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταλήγοντας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, “η δέσμευση της κυβέρνησής μας αφορά στην προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού, αφορά επίσης στην κατηγορηματική δέσμευση ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια εταιρεία, καθώς και ότι οι επενδύσεις της θα διερευνήσουν όλες τις πηγές χρηματοδότησης για να εξακολουθήσουμε να έχουμε το ποιοτικότερο και το φθηνότερο νερό”.

“Εύρυτος”: Πώς η Αττική θα θωρακιστεί απέναντι στη λειψυδρία για τα επόμενα 30 χρόνια

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε έργα ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε επτά στρατηγικούς άξονες για τη διαχείριση του νερού, με στόχο να αποτραπεί ο κίνδυνος λειψυδρίας στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Παπασταύρου παρουσίασε το μεγάλο έργο “Εύρυτος”, που αφορά τη μερική εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό, σύμφωνα με τον υπουργό, θα θωρακίσει υδροδοτικά την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια.

Όπως σημείωσε, η κλιματική αλλαγή επιτείνει τη λειψυδρία και η χώρα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα διαθεσιμότητας νερού. Τα μέτρα που προωθούνται κινούνται σε επτά άξονες στρατηγικής δράσης, εναρμονισμένους με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, και καλύπτουν πάνω από το 50% του πληθυσμού, οργανώνοντας το νέο πλαίσιο διαχείρισης των υδάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο “Εύρυτος”, όπως εξήγησε ο υπουργός, συμβολίζει την ανεμπόδιστη ροή (Εὖ + ῥέω) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029, δηλαδή 100 χρόνια μετά το φράγμα του Μαραθώνα. Το έργο θα ενισχύσει τη μακροχρόνια ασφάλεια υδροδότησης της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί βραχυπρόθεσμες δράσεις για την άμεση ενίσχυση της υδροδότησης, αξιοποιώντας γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό. Η συνεισφορά τους εκτιμάται σε περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ωριμάζουν δύο ακόμη έργα: Ο αγωγός ανύψωσης νερού για διασύνδεση με αφαλάτωση και η χερσαία αφαλάτωση δυναμικότητας 87,5 εκατ. κυβικών μέτρων ετησίως.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη γεωγραφική επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση, καθώς και σε μεταρρυθμίσεις που θα ενοποιήσουν περίπου 750 παρόχους νερού σε ένα κατακερματισμένο σύστημα. Για την ενίσχυση των πυλώνων αυτών απαιτούνται θεσμικές παρεμβάσεις, όπως ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων που διέπουν ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – πολλές εκ των οποίων ισχύουν αμετάβλητες από το 1980 – και η εισαγωγή εργασιακής ευελιξίας ώστε να προσελκυσθούν νέα στελέχη και να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο των 2,5 δισ. ευρώ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, από την πλευρά του, προχωρά σε κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας για την εξυγίανση των 110 ΔΕΥΑ που δεν εντάσσονται στην ΕΥΔΑΠ ή την ΕΥΑΘ.

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΝ, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη 151 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 320 εκατ. ευρώ, σε περισσότερα από 40 νησιά. Από το έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα έως τις αφαλατώσεις στο Καστελόριζο και την Αμοργό, το Υπουργείο ενισχύει τις υποδομές ύδρευσης στα νησιά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, τόνισε ότι το έργο “Εύρυτος” θα κοστίσει περίπου 500 εκατ. ευρώ, με μηδενικό λειτουργικό κόστος. “Δεν θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό“, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το “Plan B” της εταιρείας, που περιλαμβάνει εκτεταμένα έργα αφαλάτωσης, μείωσης διαρροών και ανάκτησης νερού. Το πιο εμβληματικό έργο, όπως είπε, είναι η Ψυττάλεια 3, ενώ οι επενδύσεις έχουν ήδη εξαπλασιαστεί μέσα στο έτος.