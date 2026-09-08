Δίκη για τα Τέμπη: Ξεκίνησε η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου – Αίτημα να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη

Ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου. Ο κ. Ψαρόπουλος, συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, είπε αρχικά πως το πρώτο πράγμα που ήθελε να μάθει ήταν η αιτία θανάτου της κόρης του. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της σύγκρουσης – αυτό που έγινε γνωστό ως «μπάζωμα»- στην έρευνα του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη και στη διερεύνηση του ζητήματος της φωτιάς που ακολούθησε της σύγκρουσης.

Επίσης, μίλησε για τα στοιχεία της υπόθεσης που -κατά τον ίδιον- δεν διερευνήθηκαν από τις ανακριτικές Αρχές και συγκεκριμένα τον ρόλο των εκπροσώπων της κοινοπραξίας για τη Σύμβαση 717 και την εμπλοκή του πρώην προέδρου του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Ψαρόπουλο, για έναν χρόνο πριν το δυστύχημα ήταν τεχνικός σύμβουλος ασφαλείας δικτύου του ΟΣΕ.

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Για την υπόθεση του «μπαζώματος», σημείωσε πως ο ανακριτής «αδράνησε χρονικά» να διερευνήσει το συγκεκριμένο ζήτημα και τόνισε ότι το μείζον ζήτημα διερεύνησης για τους συγγενείς που παρέλαβαν «καμένα μέλη» ήταν η πρόκληση της πυρκαγιάς στα βαγόνια. «Αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά μετά βεβαιότητας θα υπήρχαν λιγότερα θύματα», επεσήμανε, προσθέτοντας πως και οι διασώστες θα μπορούσαν να προσεγγίσουν νωρίτερα τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών.

Η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αίτημα για έλεγχο του κινητού του σταθμάρχη

Πριν την έναρξη της κατάθεσης του κ. Ψαρόπουλου ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μελών της οικογένειας του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Όπως ανέφερε η δεύτερη κόρη του που κατέθεσε ως μάρτυρας, «εδώ και τρία χρόνια παλεύουμε να αποδείξουμε ότι ο πατέρας μας έκανε σωστά τη δουλειά του, όπως την έκανε εδώ και σαράντα χρόνια».

Στο πλαίσιο της κατάθεσης της οικογένειας Κουτσούμπα, συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλε αίτημα για να ελεγχθεί η συσκευή -το κινητό τηλέφωνο- του κατηγορούμενου σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας που κατασχέθηκε μετά τη σύγκρουση.