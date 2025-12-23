Μητσοτάκης στο Υπουργικό για αγρότες: “Δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς – Τον πρώτο λόγο για τους δρόμους έχει η Τροχαία”

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 23/12 στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του 2025 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός έστειλε ακόμα ένα μήνυμα στους αγρότες, διαμηνύοντας ότι «σε όσους προτιμούν ένα παράδοξο, να διεκδικούν, αλλά να μην συζητούν, να το ξαναπώ: αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων».

Ο πρωθυπουργός, στην αρχή της εισαγωγικής του τοποθέτησης, εξέφρασε την ελπίδα να εκτονωθούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ανέφερε: «Και χθες είχαμε εκταμιεύσεις, στην επόμενη εβδομάδα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ, όχι χωρίς κάποιες καθυστερήσεις βέβαια γιατί ήταν μια σύνθετη διαδικασία εν κινήσει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με κονδύλια περισσότερα από πέρυσι με ελέγχους σαφώς εγκυρότερους».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, «από τα 27 αιτήματα τα 20 έχουν λυθεί ή μπορούν να συζητηθούν και η χώρα αποκτά δίκαιο τρόπο αποζημιώσεων στη θέση ενός συστήματος που ήταν χρεοκοπημένο και δυστυχώς μόνο η παράταξη μας στήριξε τη μεταρρύθμιση που είναι συμφωνημένη με την Κομισιόν και ήταν επιβεβλημένη για ένα σύστημα με διαφάνεια. Πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα».

Όπως είπε, «οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα αλλά και η πολιτεία απάντησε με ΄βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν. Έχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είναι ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες. Όλοι αυτοί δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν ούτε πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτήριους. Τον πρώτο λόγο για τους δρόμους τον έχει η Τροχαία».

Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια» σημείωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης ανέφερε ότι «συνεχίζουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις υπέρ των πολλών αυξάνοντας μισθούς και παίρνοντας μέτρα ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια. Η επιστροφή ενοικίου, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των ΕΔ, το μόνιμο βοήθημα των 250 ευρώ και οι συνταξιούχοι βλέπουν ήδη το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, «από την αρχή του χρόνου θα έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του βορείου του ανατολικού και του βορειοανατολικού Αιγαίου και τον Μάρτιο χιλιάδες θα δουν μειωμένο τον ΕΝΦΙΑ. Τον Απρίλιο θα έχουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση θα είναι συνεπής στις εξαγγελίες για τους μισθούς ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.500 ευρώ

Η ενίσχυση των μισθών έρχεται με την αποκλιμάκωση της ανεργίας ενώ υπάρχει και το συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας και στέκομαι στη συμφωνία για 23 νέους συρμούς και intercity και προαστιακούς ώστε μπορούμε ότι το 2027 ξημερώνει νέα ημέρα για τους σιδηροδρόμους με ασφαλή δρομολόγια και ανακαινισμένους σταθμούς. Ο σιδηρόδρομος μπαίνει σε νέα εποχή όπως είχαμε δεσμευθεί.

Κάνω και μια αναφορά στην αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ, καθώς εκτιμώ ότι θα έχουμε σημαντική μείωση στα τροχαία ατυχήματα το 2025 σε συνδυασμό με τις νέες κάμερες. Στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει όπως έγινε στα γήπεδα και τα πανεπιστήμια».

«Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν ασχέτως αν στην αρχή της υλοποίησης συναντούν εμπόδια. Είμαι αισιόδοξος για τις μάχες που μας περιμένουν το 2026 και στο στεγαστικό και στη μάχη με το βαθύ κράτος και στα θέματα του κόστους ζωής. Να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Τα τέσσερα θέματα που είναι στο τραπέζι είναι τα εξής:

-Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,

-Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.