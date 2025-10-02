Λάουρα Κοβέσι: “Η διαφθορά σκοτώνει, παράδειγμα τα Τέμπη – Συνώνυμο του πελατειακού κράτους ο ΟΠΕΚΕΠΕ”

Συνέντευξη Τύπου διάρκειας περίπου μίας ώρας παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 2/10 η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι στον χώρο του Τελωνείου Πειραιά στο Πέραμα, διαμηνύοντας πως “ήρθαμε εδώ για να μείνουμε”.

Η κυρία Κοβέσι, μεταξύ άλλων, άφησε αιχμές για παρεμβάσεις στο έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και ζήτησε από όποιον σκέφτεται να παρέμβει στο έργο της υπηρεσίας στην Ελλάδα να το ξανασκεφτεί. Επίσης, απηύθηνε έκκληση για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος που αφορά στον έλεγχο των πολιτικών προσώπων.

Για την Επιχείρηση Καλυψώ, η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε: “Ήρθα στον Πειραιά για να προειδοποιήσω ότι οφείλεται σε εγκληματικές οργανώσεις. Η τελωνειακή απάτη “Καλυψώ” στον Πειραιά είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών. Η υπόθεση Καλυψώ είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, πρέπει να τη μετατρέψουμε σε πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας. Αυτός ήταν ο λόγος της επίσκεψής μου.Το πιο σημαντικό είναι μέσω της ενίσχυσης του ελληνικού παραρτήματος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό των απωλειών για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στόχος είναι ό,τι γίνεται εδώ, να γίνεται παντού. Μιλάμε για έναν άλλο κόσμο, η απάτη ΦΠΑ και η ταμειακή απάτη έχει εξελιχθεί στην πιο επικερδή εγκληματική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, ο νόμος πρέπει να ισχύει για όλους” ανέφερε η Ευρωπαία εισαγγελέας και πρόσθεσε:

Η Λάουρα Κοβέσι αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι “για πολλά χρόνια, επιτήδειοι έκλεβαν χρήματα, με τη βοήθεια προϊστάμενων, τα οποία προορίζονταν στους σκληρά εργαζόμενους αγρότες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει συνώνυμο του πελατειακού κράτους. Η έρευνα ήταν πάντα επιφανειακή”.

Όπως επισήμανε, “ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία, ο ρόλος της δικαιοσύνης είναι ουσιώδης. Τα άσχημα νέα είναι, όπως στα Τέμπη, πως η υπόθεση δεν έφτασε μέχρι εκεί που μπορούσε λόγω του ελληνικού Συντάγματος, του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών”.

Σύμφωνα με την Ευρωπαία εισαγγελέα, “η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ριάλιτι σόου, αν θέλετε να βρείτε την αλήθεια, μη βάζετε τους μάρτυρες να μιλούν στην τηλεόραση. Μια γάτα δεν πιάνει τα ποντίκια, αν φορά κουδουνάκια στο λαιμό της. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ξένος θεσμός, ήρθαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Προειδοποιώ να το ξανασκεφτεί όποιον θέλει να παρέμβει στη δουλειά μας. Είμαι πολύ περήφανη για το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα“, υπογράμμισε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η ίδια είπε ότι υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις τόσο στην υπόθεση των Τεμπών όσο και σε αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Δικό μας καθήκον ως εισαγγελείς είναι να εξασφαλίσουμε μια αντικειμενική έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας υπήρξαν εμπόδια λόγω μιας συνταγματικής διάταξης” τόνισε η κ. Κοβέσι.

“Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα, δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει κράτος που να μην υπάρχει διαφθορά. Αυτό που βλέπουμε εδώ το βλέπουμε και σε άλλα μέλη. Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη μέλη”, σχολίασε σε άλλο σημείο και συμπλήρωσε: “Το θέμα της διαφθοράς δεν είναι μόνο ελληνικό“.

“Όταν μιλάμε για τη διαφθορά, δεν είναι μόνο καθήκον των εισαγγελέων να τη λύσουν. Δεν θα εξαφανιστεί χωρίς πρόληψη. Επηρεάζει τις ζωές όλων μας, γιατί υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη διαφθορά και τη φτώχεια. Το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσουν –τα Τέμπη είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα“, σημείωσε και τόνισε πως “όποιος λέει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη, αυτό είναι fake news”.

Για τα “σπιτάκια ανακύκλωσης”, η Ευρωπαία εισαγγελέας υπογράμμισε ότι “έχουμε ανοίξει φάκελο για την υπόθεση. Είμαστε σε διαδικασία ελέγχου στοιχείων και θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε ώστε αν υπάρχει ζημιά να προσπαθήσουμε να την ανακτήσουμε”.

Όσον αφορά στο άρθρο 86 (περί ευθύνης υπουργών), είπε: “Έχουμε δυο περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό το άρθρο παρεμπόδισε την έρευνά μας, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη. Αυτό είναι το Ελληνικό Σύνταγμα. Αντίκειται όμως στο ευρωπαϊκό δίκαιο και πρέπει να αλλάξει. Ελπίζω ότι υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξουν τα πράγματα. Διαφορετικά και στο μέλλον θα βρούμε στην ίδια κατάσταση. Δεν μπορούμε να παραβούμε το Σύνταγμα της Ελλάδας. Αλλάξτε το Σύνταγμα και αυτό δεν θα ξανασυμβεί”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της τοποθεσίας για τη συνέντευξη Τύπου ήταν συμβολική, λόγω της υπόθεσης διαφθοράς των τελωνειακών που αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.