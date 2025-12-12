Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η εκλογή στην προεδρία του Eurogroup είναι πρωτίστως νίκη της πατρίδας που αντιμετώπισε δυσκολίες και προκλήσεις»

Την πρώτη του εμφάνιση στη Βουλή έκανε το απόγευμα της Παρασκευής (12.12) ο Κυριάκος Πιερρακάκης μετά την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Λίγα λεπτά πριν μπει στην ολομέλεια της Βουλής, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, δέχθηκε χειροκροτήματα, επευφημίες και αγκαλιές από τους συναδέλφους του. Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, εξελέγη χθες (11.12) νέος πρόεδρος του Eurogroup, επικρατώντας έναντι του Βέλγου ομολόγου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ.

Η ομιλία του στο βήμα της Βουλής – «Τιμή και νίκη της πατρίδας»

Λίγο πριν τις 19.30 ανέβηκε στο βήμα της Βουλής κι έδωσε την πρώτη του ομιλία μετά τις χθεσινές εξελίξεις.

«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο αλλά σε όλη τη χώρα, στην Ελλάδα, στους πολίτες που πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά ακόμα και όταν οι προβλέψεις ήταν δυσμενείς. Η εκλογή είναι πρωτίστως νίκη της Πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και προκλήσεις. Αντιμετώπισε την απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη. Η Ελλάδα δεν λύγισε προχώρησε μπροστά με μια κοινωνία που έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή. Σήμερα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη που είναι θεμέλιο για το μέλλον», τόνισε.

«Επιτρέψτε μου μόνο μια προσωπική αναφορά: Της τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων Ελλήνων που γονάτισαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την χώρα. Εικόνα ενός πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε την διαφορά για την Ελλάδα.

Εικόνες των προκατόχων μου του κ. Σταϊκούρα και των συνεργατών μου του Θάνου Πετραλια του Γιώργου Κώτσηρα. Και ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και να κρατήσουν την χώρα όρθια και οφείλω να πω ότι δεν είναι από μια παράταξη. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που άκουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει», πρόσθεσε.

«Στις συναντήσεις και συνομιλίες που είχα με υπουργούς ευρωζώνης κατάλαβα ότι η αξιοπιστία δεν ήταν ζητούμενο αλλά βεβαιότητα που κατακτήθηκε με σχέδιο και κόπο. Η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από την μια στιγμή στην άλλη. Την χτίσαμε όλοι μαζί», σημείωσε.

«Σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα αντιμετωπίζει προκλήσεις. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε συνοχή και Ευρώπη χρειάζεται πυξίδα. Να διαμορφώσουμε Ευρώπη που προστατεύει πολίτες της. Μια κοινότητα αξιών. Έχουμε την φωνή ενός κράτους μέλους που γνωρίζει από πρώτο χέρι την σημασία της αξιοπιστίας και του να χτίζεις», συμπλήρωσε.

Φάμελλος σε Πιερρακάκη: «Συγχαρητήρια για την εκλογή στο Eurogroup αλλά θα κριθείτε από τις πολιτικές σας»

Συγχαρητήρια στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του στη προεδρία του Eurogroup, έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Βουλή, προσθέτοντας ωστόσο ότι η εκλογή του θα πρέπει να συνδυαστεί με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού, της χώρας και των ευρωπαϊκών λαών. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο οποίο ανήκει ο υπουργός Οικονομικών «δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών, δεν εξυπηρετούν το κοινωνικό κράτος και την στρατηγική της ενοποίησης, αλλά τα συμφέροντα των πολυεθνικών και της οικονομίας του πολέμου. Οι μόνοι που χαίρονται από τις πολιτικές του Eurogroup, είναι οι πολυεθνικές. Το Eurogroup ακολουθεί τις πολιτικές της Γερμανίας».

Για τον Προϋπολογισμό του 2026, είπε: «Τα πράγματα δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς, η χώρα πλήττεται από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Γιατί το ελληνικό νοικοκυριό είναι πρώτο σε δαπάνες στέγασης, υπάρχει απόκλιση με τους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη.

Θα ακολουθήσετε την ευρωπαϊκή οδηγία που συνιστά στις χώρες να μειώσουν τους έμμεσους φόρους. Αυξήσατε τους έμμεσους φόρους 12-13 δισ.. Είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική να στερεύεται την αγορά έχοντας αντλήσει ένα υπερπλεόνασμα 4 δισ.; Είναι καλή πρακτική να τρέχουν οι τράπεζες με 4 δισ. κέρδη; Το 2025 επιτρέψατε να φύγουν από την αγορά, μόνο για τις τράπεζες και την ΔΕΗ, 5,5 δισ.».

Απαντώντας στις αναφορές του Κυριάκου Πιερρακάκη ότι ο Προϋπολογισμός στοχεύει στην βελτίωση της ζωής της νέας γενιάς είπε: «Εσείς είσαστε ο εισηγητής ενός μεσοπρόθεσμου που υπονομεύει το μέλλον της χώρας, καθώς προβλέπει περικοπές μέχρι το 2029 στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στις υποδομές, στην υγεία. Οι επενδύσεις μέχρι το 2029 θα είναι 0,28%.

Λειτουργείτε εις βάρος της επόμενης γενιάς. Αλλά και για το σήμερα, είναι υποκριτικό να πανηγυρίζετε για έναν Προϋπολογισμό που μειώνει κατά 241 εκ. τον προϋπολογισμό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ οι αγρότες είναι στον δρόμο. Δεν πρέπει να χαίρεστε αλλά να ντρέπεστε». Κλείνοντας ρώτησε: «Είναι καλή ευρωπαϊκή πρακτική, 1500 πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας με κέρδη 4 δισ. από μερίσματα, να φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή στην ΕΕ;».