Κυριάκος Μητσοτάκης: “Βήμα προς την ελπίδα και την σταθερότητα η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς”

Με ανάρτηση του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την εφαρμογή της συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για την Γάζα.

Με ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός μίλησε για “βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα” και επιβεβαίωσε τη θέληση της Ελλάδας “για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή”.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: