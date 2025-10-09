Κυριάκος Μητσοτάκης: “Βήμα προς την ελπίδα και την σταθερότητα η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς”
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού
Με ανάρτηση του στα social media, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την εφαρμογή της συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς για την Γάζα.
Με ανάρτησή του στο X, ο πρωθυπουργός μίλησε για “βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα” και επιβεβαίωσε τη θέληση της Ελλάδας “για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή”.
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:
“Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της”.
