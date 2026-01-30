Κυριάκος Μητσοτάκης: «Το είπαμε και το κάναμε – Μειώσεις φόρων σημαίνει αύξηση μισθών» – Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Στην αύξηση των καθαρών αποδοχών που είδαν σήμερα στα εκκαθαριστικά τους οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, ως αποτέλεσμα της μείωσης των φόρων, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως σημείωσε, «γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί», σχολιάζοντας τις αυξήσεις που προκύπτουν από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και τη μείωση της φορολογίας.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι αυξήσεις αυτές μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αθροιστούν έως και σε δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση, ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση των εργαζομένων, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η έμπρακτη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Στο ίδιο βίντεο, ο κ. Μητσοτάκης παραπέμπει και σε απόσπασμα της ομιλίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχε εξαγγείλει τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες.

«Το είπαμε και το κάνουμε», συμπλήρωσε.