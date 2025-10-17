Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον υψυπουργό Εσωτερικών Κώστα Γκιουλέκα

Στο ζωηρό και έμπρακτο ενδιαφέρον τόσο του ιδίου προσωπικά όσο και ολόκληρης της Κυβέρνησης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης στον βορειοελλαδικό χώρο και ειδικότερα στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υφυπουργό Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), Κώστα Γκιουλέκα.

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για όλες τις εξελίξεις στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και για όλα τα θέματα που αφορούν στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Παράλληλα υπέβαλε ένα σχέδιο πολιτικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης στο αμέσως προσεχές διάστημα, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται περιοδείες σε κάθε έναν από τους 16 νομούς της περιοχής ευθύνης του και επαφές με τους επιχειρηματικούς και παραγωγικούς φορείς κάθε νομού καθώς επίσης και πρωτοβουλίες για την προώθηση συνεργασιών με τα όμορα βαλκανικά κράτη.