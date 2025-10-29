Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη 30/10.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 9.30 θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Piotr Serafin, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις