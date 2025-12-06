Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρουσίασε το «Ελλάδα 2025 Wrapped»

Σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στο Tik Tok προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 6/12.

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας την τάση της ετήσιας μουσικής ανασκόπησης του Spotify προχώρησε στην ανασκόπηση της χρονιάς για την Ελλάδα.

«Από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου» ανέφερε ο πρωθυπουργός πριν δώσει στη δημοσιότητα την ανασκόπηση της κυβέρνησης.