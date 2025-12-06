Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρουσίασε το «Ελλάδα 2025 Wrapped»

Το μήνυμα του πρωθυπουργού

Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρουσίασε το «Ελλάδα 2025 Wrapped»
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στο Tik Tok προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο 6/12.

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας την τάση της ετήσιας μουσικής ανασκόπησης του Spotify προχώρησε στην ανασκόπηση της χρονιάς για την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από χτες έχω δει πολλά δικά σας wrapped, δείτε τώρα το δικό μου» ανέφερε ο πρωθυπουργός πριν δώσει στη δημοσιότητα την ανασκόπηση της κυβέρνησης.

@kyriakosmitsotakis_ 2025 #wrapped ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ