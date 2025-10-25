Κυριάκος Μητσοτάκης για Διονύση Σαββόπουλο: «Άφησε παρακαταθήκη που αξίζει να μας ακολουθεί»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε σήμερα (25.10) στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του μεγάλου δημιουργού, Διονύση Σαββόπουλου.

Με λόγια συγκίνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον «ποιητή του ελληνικού πενταγράμμου», αναγνωρίζοντας τη βαθιά επίδραση που άσκησε στη μουσική, την κοινωνία και τη συλλογική συνείδηση των Ελλήνων.

Ο επικήδειος περιελάμβανε αναφορές στο έργο και το ήθος του Σαββόπουλου, ενώ η αναφορά στους στίχους του «Άγγελου – Εξάγγελου» λειτούργησε ως συγκινητική γέφυρα ανάμεσα στη μουσική του παρακαταθήκη και τον αποχαιρετισμό της πολιτείας. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

«Θα μιλούν πάντα τα συναισθήματα. Ταξιδέψαμε με τις νότες και τους στίχους του. Τραγούδησε για κάθε έναν από εμάς. Δεν είμαι εδώ μόνο ως φίλος και θαυμαστής. Έχω χρέος προς ένα σπουδαίο Έλληνα που περιέγραψε αναλυτικά τις περιπέτειες αυτού του τόπου. Ο Νιόνιος συμβάδισε με την πορεία της χώρας, έχοντας πάντα τη δική του άποψη για τα πράγματα, πάντοτε ανοιχτή και ποτέ πίσω από δόγματα, δεν δέχθηκε ποτέ δημόσιες θέσεις και αξιώματα, Γι’ αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο», ανέφερε ο Πρωθυπουτγός.

«Οι στίχοι από το Άγγελο – Εξάγγελο αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής», πρόσθεσε.

«Τα νέα που μάς έφερε ήταν όλα μια ψευτιά κι ακούγονταν ευχάριστα στ’ αυτί μας. Γιατί έμοιαζε μ’ αλήθεια η κάθε του ψευτιά κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας. Αμέσως καταλάβαμε τι πήγαινε να πει και τού ’παμε να φύγει μουδιασμένα. Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει καλύτερα να μη μάς πει κανένα. Μια απόδειξη ότι η καλλιτεχνική ευαισθησία γίνεται πολύ πιο ισχυρή», απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού.