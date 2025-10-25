Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο – Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός, στις 13:00 η εξόδιος ακολουθία (Εικόνες)

Στη Μητρόπολη Αθηνών μεταφέθηκε λίγο πριν τις 12:00 η σορός του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου. Η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 13:00 και στη συνέχεια η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια αποτίοντας τιμές πριν και κατά τη μεταφορά του φερέτρου του Διονύση Σαββόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη σορό συνόδευσαν μέσα στον ναό η σύζυγος του Άσπα, τα παιδιά και στενοί συγγενείς και φίλοι. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) / Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού επίσης εις ένδειξη τιμής στον μουσικοσυνθέτη εκτέλεσε τρεις από τις πιο φημισμένες μελωδίες του, ανάμεσα τους το λυρικό «Λαύριο» και την πασίγνωστη «Συννεφούλα».

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μεγάλο πλήθος από ανθρώπους κάθε ηλικιών που είχε προσέλθει για να προσκυνήσει τη σορό, η οποία εξετίθετο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης έως τις 11:30 και είχε συγκεντρωθεί κατόπιν στην πλατεία Μητροπόλεως, με σκυμμένο κεφάλι και περισσή συγκίνηση, χαιρέτισε με χειροκροτήματα και επευφημίες το φέρετρο, στην πορεία του προς το εσωτερικό του κυρίως ναού, όπου θα ψάλλει η εξόδιος δοξολογία.

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στο φέρετρο τοποθετήθηκε και μία φιγούρα του Καραγκιόζη που γράφει επάνω «Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει…». (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Σταμάτης Φασουλής κ.ά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιθυμία της οικογένειας

Η οικογένεια του αείμνηστου Διονύση Σαββόπουλου ζήτησε για όποιον το επιθυμεί, αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν:

Στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη-ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

«Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Η τροχαία ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της κηδείας του Διονύση Σαββόπουλου.

«Λόγω τέλεσης Εξόδιου Ακολουθίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια τον ενταφιασμό στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου, έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ