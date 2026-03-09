Επίσκεψη στην φρεγάτα «Κίμων» από Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη – «Να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφτηκαν τη φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, που μαζί με τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα μαχητικά F-16 Viper έχουν σταλεί στην Κύπρο στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που της παρέχει η Ελλάδα.

Οι δύο ηγέτες ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της επιχείρησης και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με μέλη του πληρώματος, ενώ τονίστηκε η ετοιμότητα και η ταχύτατη ανταπόκριση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου.

Ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «Θέλω να σας ευχαριστήσω και να πω δημόσια ότι με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, με την παρουσία σας στην Κύπρο, γράφετε ιστορία. Ο κυπριακός λαός, η επίσημη πολιτεία, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ για να προστατέψετε την Κυπριακή Δημοκρατία».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: Το καθήκον μας κάνουμε, αγαπητέ μου Νίκο, να προστατεύσουμε την Κύπρο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Να ευχαριστήσω και εγώ και πάλι τα πληρώματα των δύο φρεγατών μας για την προθυμία με την οποία αγκάλιασαν αυτή τη σημαντική αποστολή, για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Από τη στιγμή που δόθηκε η κεντρική εντολή, σε πέντε ώρες τα πλοία είχαν αποπλεύσει κι αυτό κάτι λέει πια για τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικά του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Πράγματι, να ξέρετε πάντα ότι είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί. Δεν το περιμέναμε ότι τόσο γρήγορα, όταν παραλαμβάναμε με τον κ. Κυβερνήτη τον «Κίμωνα», θα χρειαζόταν να κινηθεί επιχειρησιακά το πλοίο αυτό, αλλά εδώ είμαστε και θα ξαναείμαστε όποτε χρειάζεται.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι δηλώσεις μετά την τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Μακρόν

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στην Κύπρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron. Ακολουθούν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση των τριών ηγετών:

Από εδώ, από την Κύπρο, μαζί με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης.

Ένα σαφές μήνυμα, αγαπητέ μου Νίκο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, από την αρχή αυτής της κρίσης έθεσα ως βασική εθνική προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, έναν τόπο, εξάλλου, με τον οποίο μας συνδέουν οι πιο ισχυροί, οι πιο δυνατοί εθνικοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί δεσμοί.

Η ασφάλεια της Κύπρου, άλλωστε, όπως είπες αγαπητέ μου Νίκο, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σίγουρα παράγοντας σταθερότητας για ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Γι’ αυτό και, σε συνεννόηση μαζί σου, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες προκειμένου να δώσουν το «παρών» της ειρήνης και της σιγουριάς σε αυτά τα ιερά χώματα. Δύο ελληνικές φρεγάτες, εκ των οποίων η μία το καμάρι του ελληνικού στόλου, η φρεγάτα Βelh@rra, ο «Κίμωνας», και τέσσερα οπλισμένα F-16 Viper βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο. Και πράγματι, θα είναι μία ενδιαφέρουσα υποσημείωση της ιστορίας ότι η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του «Κίμωνα» είναι εδώ, στην Κύπρο.

Ο Κίμων, όπως είπες αγαπητέ Νίκο, ένας Αθηναίος στρατηγός, ναύαρχος, ο οποίος ταύτισε τη δική του ιστορία με την ασφάλεια της Μεγαλονήσου.

Αλλά, αγαπητέ Emmanuel, μου δίνει ξεχωριστή χαρά και το γεγονός ότι αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν και άλλοι εταίροι μας. Και πρώτη απ’ αυτούς η φίλη Γαλλία. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την απόφασή σου να βρεθείς και σήμερα εδώ μαζί μας, αμέσως μετά την έγκαιρη ανταπόκριση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας σου.

Αγαπητέ Emmanuel, ιστορικοί δεσμοί φιλίας μάς ενώνουν, και σήμερα περισσότερο από ποτέ, η στρατηγική μας σχέση.

Αποδείξαμε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος – Γαλλίας αλλά και Ελλάδος – Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη. Αυτή νομίζω ότι είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης.

Και θα έλεγα, όπως συζητήσαμε, ότι αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη μας στην Κυπριακή Δημοκρατία -ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία- αντανακλά και την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μία υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Πρόκειται, πράγματι, για μία πρωτοβουλία που ουσιαστικά στην πράξη επικαιροποιεί με νέα πνοή το σχετικό άρθρο της Συνθήκης. Γιατί, αν όχι τώρα, πότε; Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μια τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές επόμενες απειλές;

Άρα, τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαριστεί ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη.

Επιμένω και εγώ, όπως είπαν και ο Νίκος και ο Emmanuel, ότι οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή.

Σκοπός μας είναι αποκλειστικά και μόνο η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οποιαδήποτε απειλή. Δεν πρόκειται να δεχθούμε να εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας, όπως η Κύπρος.

Δέσμευση, βεβαίως, η οποία ισχύει και για την προστασία της ελληνικής κυριαρχίας αλλά και της ασφάλειας όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Είναι αλήθεια, πάντως, ότι ο κόσμος ολόκληρος βιώνει μια πρωτοφανή αναταραχή, όχι μόνο πολιτικοστρατιωτική αλλά και οικονομική, με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες στην ενέργεια, στη ναυσιπλοΐα και αλυσιδωτά στο εμπόριο των προϊόντων αλλά και στη διαμόρφωση των τιμών τους.

Ιδιαίτερα, αναφέρθηκε σε αυτό και ο Emmanuel, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας -που τόσο ενδιαφέρει και την Ελλάδα και την Κύπρο- η οποία σήμερα βάλλεται, αποτελεί όχι μόνο συνθήκη ελεύθερου εμπορίου, αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση για την ευημερία των λαών. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση «ASPIDES» αποτελεί μία έμπρακτη απόδειξη της κοινής μας βούλησης να προστατεύσουμε αυτό το μείζον οικονομικό αγαθό.

Αλλά θα προσθέσω και εγώ τη δική μου φωνή προς τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συναδέλφους μας να ενισχύσουν την επιχείρηση «ASPIDES» με περισσότερα πλωτά μέσα. Είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουμε, αλλά θα χρειαστεί και εδώ να αποδείξουμε πιο έμπρακτα την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη.

Προφανώς και δεν χωρά κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει να παραμείνουμε σε διαρκή επαγρύπνηση για τις εξελίξεις, πολύ περισσότερο όταν ξέρουμε ότι τέτοιες συρράξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις συχνά συνοδεύονται από μετακινήσεις πληθυσμών.

Επισημαίνω, συνεπώς, ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ευρώπη να αμυνθούμε, ενδεχομένως και απέναντι σε άλλες ασύμμετρες απειλές, κάτι που για τη δική μας περιοχή, για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για τη Μεσόγειο συνολικά, μπορεί να μεταφράζεται και σε μεγάλες προσφυγικές ροές.

Αυτός είναι και ο λόγος που από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα κάλεσε όλα τα μέλη στον δρόμο της διπλωματίας, μία θέση στην οποία επιμένουμε. Οι αρχές μας είναι ξεκάθαρες: το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, να σταματήσουν οι απειλές κατά του Ισραήλ αλλά και κατά των χωρών του Κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, και να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής, ιδίως του Λιβάνου.

Όπως έχω ήδη τονίσει στις ηγεσίες όλων των εμπλεκόμενων χωρών -όλοι μας έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές με όλους τους ηγέτες στις ευρύτερες περιοχές-, θέλουμε και οι τρεις χώρες να ακολουθήσουμε μία πολιτική σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τέλος, όσον αφορά στα τρέχοντα, πολλοί συμπατριώτες μας οι οποίοι επιθυμούν να φύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές έχουν ήδη επαναπατριστεί. Είναι εκτός ζώνης κινδύνου.

Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό, το Υπουργείο Εξωτερικών για την υπεράνθρωπη προσπάθεια την οποία κατέβαλαν, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη.

Όμως θα συμφωνήσω και εγώ ότι πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας ακόμα περισσότερο στον Λίβανο, να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου, να απορρίψουμε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου, ειδικά στον νότιο Λίβανο.

Πιστεύω, άλλωστε, ότι η χώρα αυτή θα συναντηθεί με το μέλλον που της αξίζει, μόνο όταν ο ίδιος ο λαός της θέσει το συμφέρον της πάνω από τις σκοπιμότητες άλλων δυνάμεων, που τη θέλουν στην υπηρεσία τους.

Κλείνω, αγαπητέ μου Νίκο, με δύο λόγια προς την Κυπριακό Ελληνισμό: αδέρφια μας, βρίσκομαι σήμερα εδώ, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Θα ήμασταν παρόντες έστω και μόνοι. Όμως, στο πλευρό σας σήμερα δεν είμαστε μόνο εμείς. Είμαστε πολλοί, γιατί η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.