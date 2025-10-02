Κυρανάκης για Μπισμπίκη: “Δεν θα σηκώσω το δάχτυλο – Δεν ισχύει ότι “τη γλίτωσε” με 1.200 ευρώ”

Στο τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη και στον νέο ΚΟΚ αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Δεν θα σηκώσω το δάχτυλο στον Βασίλη Μπισμπίκη, δεν είναι ο ρόλος μου. Ούτως ή άλλως πήγε στο δικαστήριο, αφού συνελήφθη. Υπάρχουν διοικητικά μέτρα που αφορούν τον ΚΟΚ, υπάρχουν και ποινικά μέταρ συνδυαστικά. Άρα κάποιοι τίτλοι που λένε “πλήρωσε 1.200€ και τη γλίτωσε” δεν ισχύουν».

«Ο νέος ΚΟΚ κατόπιν δίκαιου αιτήματος των συγγενών θυμάτων τροχαίων άλλαξε και πλέον το αδίκημα της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται ως κακούργημα», συνέχισε ο κ. Κυρανάκης.

«Να το ξέρουν όλοι όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι εγκαταλείποντας θα είναι σε καλύτερη μοίρα. Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής κάθειρξη έως και 6 έτη, βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη, θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη».

Πρόκειται για μια δολοφονία και, όπως είπε, κατόπιν του μέτρου της υποτροπής, κάποιος ο οποίος πιάνεται να κάνει παράβαση, αντιμετωπίζεται πλέον ως «ύποπτος τέλεσης νέων οδικών εγκλημάτων».