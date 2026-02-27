Κουτσούμπας: “Η καλύτερη τιμή στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών είναι η σύγκρουση με το σύστημα του κέρδους που δολοφονεί”

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε σημερινή του ομιλία στη Βουλή ανέφερε ότι «δεν βρισκόμαστε εδώ απλά για να θρηνήσουμε ξανά, για να προσευχηθούμε για μια ακόμη φορά. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους, με τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας, τους συγγενείς των θυμάτων, που διαδηλώνουν και πάλι αυτές τις μέρες με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, ζητώντας δικαίωση για τους 57 αδικοχαμένους συνανθρώπους μας».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι η καλύτερη τιμή στη μνήμη τους είναι να δυναμώσει αυτός ο αγώνας ακόμα περισσότερο, να φτάσει μέχρι τέλους», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι «αν σήμερα συζητάμε ακόμα για το έγκλημα στα Τέμπη, αυτό οφείλεται πάνω από όλα στο ότι σύσσωμος ο λαός, η νεολαία δεν το άφησαν να ξεχαστεί. Με την πάλη τους εξέθεσαν και σε μεγάλο βαθμό ακύρωσαν τις απόπειρες συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών, των υπευθύνων, σαν κι αυτές που είδαμε και εδώ μέσα, με τις μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τόσο στην Εξεταστική Επιτροπή, όσο και στις Προανακριτικές – παρωδία».

«Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή μίλησε για “προδιαγεγραμμένο έγκλημα” και ανέδειξε τις αιτίες που οδήγησαν τον σιδηρόδρομο σε αυτήν την τραγική κατάσταση, που επέτρεψε μια σύγκρουση η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε αποφευχθεί. Αναδείξαμε ότι αυτό που δολοφονεί είναι η πολιτική του κέρδους, στον βωμό του οποίου θυσιάζεται η ανθρώπινη ασφάλεια, η ίδια η ζωή. Αναδείξαμε και συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε την πολιτική της χρόνιας υποχρηματοδότησης, της τραγικής υποστελέχωσης από το εχθρικό για τον λαό σημερινό κράτος, που λειτουργεί με κριτήρια της αγοράς, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες του λαού μας ως κόστος, το οποίο πρέπει να συμπιεστεί», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Επεσήμανε πως μόνο το ΚΚΕ μίλησε και μιλά «για την πολιτική της απελευθέρωσης του σιδηροδρόμου, της κατάτμησής του, της ιδιωτικοποίησής του, του πιο κερδοφόρου μάλιστα κομματιού του», συμπληρώνοντας ότι η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις πάντα βάσει των Οδηγιών της ΕΕ.

«Ίδια πολιτική, ίδιοι ένοχοι, ίδιος σκοπός παντού: Να ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, σε βάρος των λαϊκών αναγκών», υπογράμμισε.

«Γι’ αυτό, λοιπόν, με σημαία αυτές τις ανάγκες, πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει ο αγώνας, ειδικά τώρα που ξεκινά η κύρια δίκη. Να βρεθούμε απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης με τις παράλληλες δίκες που είναι σε εξέλιξη. Γιατί είναι προσπάθεια να τεμαχιστούν οι ευθύνες και να πέσουν στα μαλακά οι ένοχοι, που φτάνει μέχρι τον πρόσφατο απαράδεκτο εμπαιγμό των συγγενών για τις εκταφές. Για να μη “θαφτεί” η αλήθεια μέσα στις αίθουσες του δικαστηρίου. Αλλά να μεταφερθεί μέσα από χιλιάδες στόματα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, να γίνει δύναμη ανατροπής», ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Όπως σημείωσε, τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν στις σιδηροδρομικές μεταφορές, όπου η ακολουθούμενη πολιτική δεν έχει αλλάξει και αποτελούν πραγματική πρόκληση οι κομπασμοί της κυβέρνησης για ένα σύστημα εντοπισμού των τραίνων, που εγκαινίασε τρία χρόνια μετά το έγκλημα, την ώρα που όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό παραμένουν».

«Το αποδεικνύουν άλλωστε και τα πρόσφατα τραγικά δυστυχήματα σε σιδηροδρόμους σε Ισπανία, στη Ρουμανία αλλά και οι ομολογίες της ίδιας της Κομισιόν, ότι η εγκατάσταση των σύγχρονων συστημάτων ελέγχου, προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις και πόροι», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε, τα «νέα Τέμπη» καραδοκούν «και στις αεροπορικές μεταφορές με τα συνεχή black out των απαρχαιωμένων συστημάτων, και μέσα στους χώρους δουλειάς όπου τα μέτρα ασφαλείας πάνε περίπατο για να μη μειώνεται η κερδοφορία μεγάλων επιχειρηματιών, όπου οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι, όπου η συνδικαλιστική δράση παρεμποδίζεται με βάση τους δικούς σας νόμους. Κι έτσι φτάσαμε σε ένα άλλο τραγικό έγκλημα, στη “Βιολάντα”, με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να μην ξαναγυρίσουν στα παιδιά τους».

«Για να πάψει επιτέλους να μεγαλώνει αυτή η μαύρη λίστα των εγκλημάτων. Για να ξεπληρωθούν όμως οι ανοιχτοί αυτοί λογαριασμοί, απαιτούν να κερδίσει έδαφος το σύνθημα “τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”, που δόνησε όλη τη χώρα αυτά τα χρόνια», επεσήμανε ο κ. Κουτσούμπας και κατέληξε: «Να γίνει οδηγός σκέψης, οδηγός δράσης και σύγκρουσης με το σύστημα του κέρδους που δολοφονεί. Με αυτό το σάπιο κράτος, που είναι το κράτος της αδικίας και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ “κράτος δικαίου”… Η αντιλαϊκή “νομιμότητά” σας υπάρχει μόνο για να θωρακίζει τους μηχανισμούς της εκμετάλλευσης και καταπίεσης, της αδικίας για την πλειοψηφία των ανθρώπων του λαού μας. Με άσβεστη την οργή του πρώτου ακούσματος της είδησης εκείνης, για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, συνεχίζουμε, πιο μαζικά σήμερα, πιο αποφασιστικά, μέχρι την τελική δικαίωση».