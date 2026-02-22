Κόντρα Γεωργιάδη – Γιάμαλη για τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας: Η σπόντα του υπουργού Υγείας για τα νούμερα τηλεθέασης

Σπόντες για την δημοσιογράφο Αναστασία Γιάμαλη πέταξε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση του στα social media την απόγευμα της Κυριακής (22/2).

Η δημοσιογράφος του MEGA έριξε πυρά κατά τον υπουργό Υγείας ότι δεν έστειλε ποτέ στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» όπου βρέθηκε φιλοξενούμενος το Σάββατο (21/2), το βίντεο της επίθεσης που – όπως ισχυρίζεται – είχε δεχτεί από τον γιατρό.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γράφει χαρακτηριστικά ότι στην επόμενη επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας θα κάτσει να τον κτυπήσουν on camera για να είναι χαρούμενη “η φίλη του Αναστασία”.

Μάλιστα, πετώντας σπόντα για τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής της ο κ. Γεωργιάδης σχολιάζει στην ανάρτηση του “ότι με το που εμφανίστηκε στην εκπομπή, τα νούμερα τηλεθέασης πήγαν από το 7,4 στο 17,5 “μετά άρχισε πάλι να πέφτει… αλλά οκ δεν θα το κάνουμε αυτό κάθε μέρα Αναστασία μου, φτάνει μία φορά”.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Χθες έκανα παρέμβαση στην εκπομπή της διότι είχε εκεί τον γιατρό από την Νίκαια που έλεγε ότι ήταν ένας ”ειρηνικός διαδηλωτής”. Σήμερα για να με ”εκθέσει” παίζει ξανά και ξανά μου λένε, ένα βίντεο που ο «ειρηνικός» διαδηλωτής στέκεται μαζί με άλλους, μου μπλοκάρουν δια της βίας την είσοδο σε ένα Νοσοκομείο που έχω όλο το δικαίωμα να πάω και σε αυτό το βίντεο σηκώνει την γροθιά του να με κτυπήσει και αστοχεί…το έγκλημα μου σε αυτό το βίντεο, είναι ότι σε αυτό δεν με πέτυχε. Θα κάτσω στην επόμενη μου επίσκεψη εκεί να με κτυπήσουν on camera για να είναι χαρούμενη η φίλη μου η Αναστασία.

Αν και είμαι στον Μόλυβο της Λέσβου διότι είναι η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς παίζει μονοθεματικά εμένα προκαλώντας με να βγω πάλι όπως χθες και να πούμε τα ίδια. Καταλαβαίνω ότι χθες με το που βγήκα τα νούμερα της τηλεθέασης της πήγαν εξαιρετικά καλά, ξεκίνησε με 7,4 και όταν βγήκα έφθασε και 17,5 μετά άρχισε πάλι να πέφτει…αλλά οκ δεν θα το κάνουμε αυτό κάθε μέρα Αναστασία μου, φτάνει μία φορά.

Ως προς «τις ανησυχίες» ότι θέλουμε να πουλήσουμε το Νοσοκομείο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο του ΕΣΥ σε Αραβικά Funds η απάντηση μου είναι ότι: ευτυχώς έχουμε Φεβρουάριο διότι και πού να σφίξουν οι ζέστες;…προφανώς δεν υπάρχει κανένα απολύτως τέτοιο θέμα.

Ως προς τα έργα και το εάν είναι καλά ή όχι τις επόμενες μέρες θα καλέσω πάλι τους βουλευτές και θα πάω με όσα ΜΜΕ θέλουν, να τα δείξουμε ένα ένα και να καταλάβει ο κόσμος αν αλλάζουμε το νοσοκομείο προς το καλύτερο ή το χειρότερο ….ελπίζω, όπως λέει και η κα Γιάμαλη ότι δεν θα με εμποδίσουν οι «ειρηνικοί» διαδηλωτές αυτή την φορά και έτσι όλοι σας θα δείτε ανεμπόδιστα τα έργα, που άλλωστε ο Ελληνικός Λαός έχει πληρώσει σε ένα νοσοκομείο που του ανήκει.

Καλή Σαρακοστή από την Λέσβο μήν περιμένετε κάθε μέρα να σας κάνω τηλεοπτικό πρόγραμμα, έχω και οικογένεια».