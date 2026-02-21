Γεωργιάδης: Νέα ανάρτηση για τα επεισόδια με γιατρούς – “Θα ξαναπάω στο Νοσοκομείο Νίκαιας, όποιος με εμποδίσει θα υποστεί τις συνέπειες”

Νέα οργισμένη ανάρτηση για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης το απόγευμα του Σαββάτου (21/2).

«Ας οργανώσουν ο,τι θέλουν, ας φωνάξουν όσο θέλουν, αλλά ο πρώτος που θα μπει μπροστά μου, για να μου απαγορεύσει την είσοδο θα υποστεί όλες τις συνέπειες του Νόμου», ανέφερε τονίζοντας ότι θα επισκεφθεί ξανά το Νοσοκομείο Νίκαιας.

Ο «καλός» και «αδικημένος» γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά» έγραψε στην ανάρτησή του και τόνισε μεταξύ άλλων: «Και να με κτυπούν και να μην τους κάνω μήνυση και να τους ζητήσω και συγγνώμη….κάπου ώπα! Αλλά με έχουν μετρήσει λάθος».

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Ο «καλός» και «αδικημένος» γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: «Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι Νίκαια» και όταν με πήγε η Αστυνομία από το πλάι για να μπω από την άλλη είσοδο, αφού είχε αποκρούσει την επίθεση τους και είχα γλιτώσει από πολύ σοβαρό τραυματισμό, πήγε να το κάνει ξανά και εκεί ήταν που τον τσίμπησαν. Το φοβερό δεν είναι όμως ότι ένας λειτουργός του ΕΣΥ ασκεί βία κατά του πολιτικού του προϊσταμένου και ότι δια της βίας προσπαθεί να του απαγορεύσει την είσοδο, αλλά ότι αφού συνελήφθη άρχισε τις κλάψες ότι «δεν ήμουν εγώ» και μετά όταν αποφάσισα να μην του καταθέσω μήνυση για έργω και λόγω εξύβριση και πάει αυτόφωρο, άρχισε τις ψεύτικες ανακοινώσεις και σήμερα απεχώρησε δήθεν θιγμένος που…δεν του ζήτησα εγώ συγγνώμη. Και να με κτυπούν και να μην τους κάνω μήνυση και να τους ζητήσω και συγγνώμη….κάπου ώπα! Αλλά με έχουν μετρήσει λάθος.

Η αστική μου ευγένεια και ο σεβασμός στο ρόλο μου ως Υπουργός δεν σημαίνει ούτε ότι είμαι αδύναμος, ούτε ότι τους φοβάμαι. Δεν φοβάμαι ποτέ τους κομμουνιστές ούτε την προπαγάνδα τους. Και ναι τους λέω κομμουνιστές καθώς δεν χρειάζεται καμμία παρακολούθηση του φακέλου τους αφού όλοι αυτοί είναι επισήμως υποψήφιοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οπως εγώ θα ήταν γελοίο να αρνηθώ ότι είμαι Νέα Δημοκρατία έτσι και αυτοί ότι είναι Κομμουνιστές.

Ο @PGPapanikolaou μάλιστα πριν λίγο στο Mega, όταν είπα ότι τις επόμενες μέρες θα πάω ξανά στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, στο ερώτημα της κας Γιάμαλη, εάν θα με αφήσουν να μπω ή θα κάνουν τα ίδια, άρχισε να αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις για να με αφήσουν, ακόμη και η κα Αναστασία Γιάμαλη που δεξιά δεν την λες εξανέστη και είπε ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να τα λέει στα σοβαρά….αν είναι ποτέ δυνατόν ο εκλεγμένος Υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας να διαπραγματευτεί με τους συνδικαλιστές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ υπό ποιους όρους θα τον αφήσουν να πάει σε ένα Νοσοκομείο του ΕΣΥ; Δεν πάνε καθόλου καλά.

Τις επόμενες ημέρες θα πάω λοιπόν ξανά και θα το ανακοινώσω από πριν για να έχουν όλο τον χρόνο να οργανώσουν ο,τι θέλουν, ας φωνάξουν όσο θέλουν, αλλά ο πρώτος που θα μπει μπροστά μου, για να μου απαγορεύσει την είσοδο θα υποστεί όλες τις συνέπειες του Νόμου.

Όσοι μου λέτε ότι κακώς δεν του έκανα μήνυση και χθες μάλλον έχετε δίκιο. Αλλά είπα μία φορά ας πω ότι δεν είχαν καταλάβει. Πλέον άλλη δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει. Στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση όσοι απλώνουν χέρι και ασκούν βία. Τελεία και παύλα. Θα λένε ότι θέλουν αλλά τα χέρια τους κοντά και οι μπουνιές τους μαζεμένες.

Ο «καλός» και «αδικημένος» γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: «Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι… pic.twitter.com/SjzT5JiQb2— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 21, 2026

Υγ. Για να καταλάβετε ποιος κτύπησε ποιον ο Διοικητής των Δυνάμεων της ΕΛΑΣ που ήταν εκεί και τον κάλεσα να του πω ότι δεν θα κατέθετα τελικά μήνυση και ότι ήθελα να τον αφήσουν, άργησε να έρθει διότι του έφτιαχναν το αυτί το οποίο είχαν σκίσει οι «ειρηνικοί» διαδηλωτές…μιλάμε για αίσχος και γυρνάνε τα κανάλια και μιλούν για δήθεν Αστυνομική βία ενώ ακόμη και κατά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κτίριο και να σπάσουν τις ολοκαίνουργιες πόρτες!

Η Δημοκρατία δεν φοβάται την βία τους, ούτε θα υποχωρήσει στις απειλές τους».