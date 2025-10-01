Κοντογεώργης: Προτεραιότητα η αντιμετώπιση της διαφθοράς

Για θέματα απασχόλησης, για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τις δημοσκοπήσεις μίλησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Real fm.

Ο υφυπουργός ευρισκόμενος στο Καρπενήσι για την παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ευρυτανίας, ξεκίνησε με μια αναφορά στη συνεργασία της κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Με αφορμή τη σημερινή απεργία απάντησε σε ερωτήσεις για τα εργασιακά ζητήματα σχολιάζοντας: «Η κυβέρνηση έχει επιδείξει επιμονή στα θέματα διασφάλισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, γιατί χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Η ευελιξία είναι προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων», ενώ εξήγησε ότι προβλέπεται μόνο κατόπιν συμφωνίας να έχει ένας εργαζόμενος δύο εργοδότες υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγούνται τα ανώτατα όρια εργασίας. Συνέχισε αναφερόμενος στα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης στα εργασιακά, μεταξύ των οποίων η καταγραφή εκατομμυρίων ωρών υπερωριών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. «Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να έχουμε καταγράψει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας τα τελευταία 18 χρόνια, 7,3%».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Θ. Κοντογεώργης διαβεβαίωσε ότι γίνεται μία συγκροτημένη δουλειά από τον Οργανισμό, το υπουργείο και από την ΑΑΔΕ, για την αποτύπωση της κατάστασης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων για ζωοτροφές, φυτικό κεφάλαιο και φερτά υλικά. Σε ό,τι αφορά στη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής σχολίασε: «Στην πρώτη φάση της θεσμικής διερεύνησης δόθηκε προτεραιότητα σε όσους θεσμικά διαχειρίστηκαν τα ζητήματα που αφορούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είναι οι υπουργοί και οι διοικήσεις του οργανισμού».

Ερωτηθείς για τη συνεχιζόμενη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ανέφερε ότι είναι πάγια θέση του να μην κρίνει τη στάση των γονέων «στεκόμαστε με σεβασμό στον Γολγοθά αυτών των ανθρώπων. Υφίσταται μια απόπειρα πολιτικής εργαλειοποίησης της υπόθεσης από την αντιπολίτευση, η οποία μας βρίσκει αντίθετους».

Η συνέντευξη έκλεισε με αναφορά στις δημοσκοπήσεις. Ο υφυπουργός τόνισε ότι πέρα από τα ποσοτικά στοιχεία, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν τα ποιοτικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν το πεδίο της δουλειάς για το επόμενο διάστημα. «Για εμάς είναι απόλυτη προτεραιότητα η αντιμετώπιση της διαφθοράς», ανέφερε, υπενθυμίζοντας επιτυχίες της ΕΛΑΣ στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα, στις πολεοδομίες, τα τελωνεία και τις εφορίες κ.ά.