Ρόδος: Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ατάβυρο – Έκαψε περίπου 10 στρέμματα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνα και Άγιος Ισίδωρος της Ρόδου, έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων του νησιού.

Η πυρκαγιά έκαψε περίπου δέκα στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

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Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς υπάρχει αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Η έγκαιρη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε μεγαλύτερη έκταση.