ΚΚΕ: “Η συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR αποτελεί μια ακόμα πράξη εχθρική προς τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους”

«Η έγκριση της συμφωνίας “ελεύθερου εμπορίου” ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες της MERCOSUR από την κυβέρνηση της ΝΔ αποτελεί μια ακόμα πράξη εχθρική προς τους βιοπαλαιστές γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και ψαράδες, την ώρα που δίνουν έναν ηρωικό αγώνα στα μπλόκα για την επιβίωσή τους» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και επισημαίνει:

«Για χάρη των βιομηχανικών και εξαγωγικών μονοπωλίων, η κυβέρνηση παραδίδει τους βιοπαλαιστές της υπαίθρου βορά στον αθέμιτο ανταγωνισμό προϊόντων που παράγονται με πάμφθηνα εργατικά χέρια και απαγορευμένα στην ΕΕ φυτοφάρμακα, ορμόνες κ.λπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της ΚΑΠ, από τη μία πανάκριβο κόστος παραγωγής και από την άλλη «ανοιχτές πόρτες» για τα κέρδη των ομίλων. Οι εξαγγελίες για τα 45 δισ. ευρώ της Κομισιόν -προκαταβολές επιδοτήσεων της περιόδου 2028-2034- είναι το “τυρί” στη φάκα για να “χρυσωθεί το χάπι” της καταλήστευσης του αγρότη. Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί για “ισχυρές δικλείδες ασφαλείας” και προστασία των προϊόντων ΠΟΠ αποτελούν προκλητικό εμπαιγμό.

Η συμφωνία αυτή συνεπάγεται την άμεση υπονόμευση της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών για ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα. Ο λαός θα πληρώνει ακριβότερα εισαγόμενα προϊόντα αμφίβολης ποιότητας, την ώρα που οι εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες θυσιάζονται στον βωμό του μονοπωλιακού ανταγωνισμού».

«Γι’ αυτό η εξασφάλιση φθηνών και ποιοτικών τροφίμων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιβίωση της αγροτιάς, καθιστώντας τον αγώνα της υπόθεση όλου του λαού.

Η έγκριση της συμφωνίας δεν σημαίνει ότι η αναμέτρηση τελείωσε. Το “ποτάμι” των αγώνων των εργατών, των αγροτών και όλου του λαού έχει τη δύναμη όχι μόνο να αμβλύνει επιπτώσεις, αλλά και να σπάσει κάθε δεσμό, να ακυρώσει τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και να ανατρέψει τα πάντα, επιβάλλοντας το δίκιο των πολλών κόντρα στα κέρδη των μονοπωλίων και τις δεσμεύσεις της ΕΕ» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.