KKE για Σαββόπουλο: “Οι μελωδίες και οι στίχοι του άφησαν διακριτό χνάρι στην ελληνική μουσική”

«Αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο του οποίου οι μελωδίες και οι στίχοι άφησαν διακριτό χνάρι στην ελληνική μουσική.

Ο Δ. Σαββόπουλος συμμετείχε την δεκαετία του ’60 στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα κοντά στη “Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη“, φυλακίστηκε από τη χούντα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη του ’67.

Αυτές τις εμπειρίες μετουσίωσε με πρωτότυπο τρόπο και τη δική του προσωπική ματιά σε σημαντικούς κύκλους τραγουδιών ξεκινώντας από το θρυλικό “Φορτηγό” του 1966. Τραγούδια, που παράλληλα με τους αγώνες του ελληνικού λαού και της νεολαίας, και εκείνους που εκτυλίσσονταν διεθνώς, τραγουδήθηκαν, επηρέασαν συνειδήσεις, ιδιαίτερα στην περίοδο της δικτατορίας.

Στα επόμενα χρόνια συνεχίζει την πορεία του δημιουργώντας με ξεχωριστό τρόπο, μέσα στις μεγάλες αντιφάσεις που διαπερνούσαν στρώματα της ελληνικής κοινωνίας αλλά και το έργο του.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του» αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.