ΚΚΕ: «Έξω η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό μακελειό, να κλείσουν όλες οι βάσεις-πολεμικό ορμητήριο και μαγνήτης αντιποίνων»

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ «καταδικάζει την εγκληματική επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν» και όπως επισημαίνει «πρόκειται για επικίνδυνη εξέλιξη στη Μέση Ανατολή με κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης, όπως μαρτυρούν κι οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν, που οξύνει ακόμη περισσότερο τους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των λαών».

«Η στάση της ΕΕ είναι προκλητική. Με την κατάπτυστη κοινή δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ου. φον ντερ Λάιεν και του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Α. Κόστα, η ΕΕ, αφού επιχαίρει για τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στο Ιράν, αναμασά όλα τα γελοία προσχήματα των ΗΠΑ και Ισραήλ για τη δικαιολόγηση της επίθεσης. Καλεί σε “αυτοσυγκράτηση” και “σεβασμό του διεθνούς δικαίου”, αυτό δηλαδή που οι ίδιοι οι σύμμαχοί της έχουν κάνει “κουρελόχαρτο”, ενώ την ίδια στιγμή καλλιεργούν τον εφησυχασμό για τις επιπτώσεις των αντιποίνων. Την ίδια ώρα, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο έχουν ήδη γίνει στόχος τέτοιων αντιποίνων, με συνέπεια να κλείσουν ακόμα και τα σχολεία, ενώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, λαμβάνει έκτακτα μέτρα ασφαλείας για τη βάση της Σούδας και τις άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα και στέλνει 2 στρατιωτικά αεροπλάνα και 2 φρεγάτες στην Κύπρο.

Με “βιομηχανία” ψηφισμάτων το Ευρωκοινοβούλιο είχε προηγούμενα στρώσει και αυτό με τη σειρά του το έδαφος για την επέμβαση των ΗΠΑ – Ισραήλ – ΕΕ στο Ιράν. Στην τελευταία Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υπερψηφίστηκε ένα τέτοιο ψήφισμα, το οποίο καλούσε σε επιπρόσθετες κυρώσεις εναντίον του Ιράν κι αποσιωπούσε προκλητικά τις απειλές ΗΠΑ-Ισραήλ, οι οποίες αυτές τις μέρες έγιναν πράξη. Όπως κατήγγειλε τότε το ΚΚΕ, “υποκριτικά εκμεταλλεύονται τις λαϊκές διαδηλώσεις στο Ιράν με σκοπό να προωθήσουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδιά τους στην περιοχή”. Η υποκρισία αυτή είναι ολοφάνερη, καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ στο όνομα της “δημοκρατίας” βομβαρδίζουν τον λαό του Ιράν με εκατοντάδες θύματα μέχρι στιγμής, ανάμεσα τους μικρά παιδιά. Πρέπει να τονιστεί ότι από το σύνολο των ευρωβουλευτών μόνο οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψήφισαν το εν λόγω ψήφισμα προειδοποιώντας για το τι θα ακολουθούσε, ενώ οι ευρωβουλευτές ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ Ελληνικής Λύσης, “Νίκης”, Λατινοπούλου το υπερψήφισαν» προσθέτει η ΕΟ του ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ εμπλέκεται άμεσα στο πολεμικό μακελειό στην περιοχή κάνοντας τη χώρα μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση και συνεπώς ορμητήριο και ταυτόχρονα στόχο αντιποίνων. Αυτές τις κρίσιμες ώρες ο ελληνικός λαός μπορεί να ορθώσει το ανάστημα του απέναντι στο σύστημα των πολέμων και της εκμετάλλευσης απαιτώντας να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στη χώρα και να επιστρέψουν στην Ελλάδα τόσο η πυροβολαρχία Patriot από τη Σαουδική Αραβία όσο κι η φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα. Καμία σκέψη για αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στη Γάζα η οποία θα συνιστά έγκλημα».