Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ο Δημήτρης Πτωχός θα είναι ένας εξαιρετικός περιφερειάρχης Πελοποννήσου»

«Τα καλύτερα είναι μπροστά μας και για την πατρίδα μας και για την Πελοπόννησο» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του απόψε στη Μεσσήνη, στην εκδήλωση παρουσίασης της υποψηφιότητας του Δημήτρη Πτωχού για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Πελοπόννησο «ευλογημένο τόπο», ευχαρίστησε τον απερχόμενο περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα «που αφιέρωσε τη ζωή του στην Πελοπόννησο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» και επισήμανε ότι σήμερα η Ελλάδα είναι διαφορετική όπως και η Πελοπόννησος.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της Πελοποννήσου, στον τουρισμό και στον αρχαιολογικό της πλούτο, ενώ τόνισε ότι άλλαξαν την εικόνα της Περιφέρειας τα εκατοντάδες έργα που έγιναν και γίνονται, εκ των οποίων περισσότερα από 200 για την Πελοπόννησο παρουσιάστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία πριν από μερικούς μήνες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, ότι η ΝΔ θέλει να δώσει κομματικό χρώμα στις περιφερειακές εκλογές «όχι για να βάψουμε γαλάζιο το χάρτη. Αυτόν τον βάψαμε πριν από μερικές εβδομάδες. Αλλά γιατί θέλουμε ανθρώπους με τους οποίους να συνεργαστούμε καλά, να είναι αρωγοί στις προσπάθειές μας κι εμείς αρωγοί στις δικές τους».

Ο κ.Μητσοτάκης χαρακτήρισε τον κ. Πτωχό ως τον «κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση» και έκανε ιδιαίτερη μνεία στον πατέρα του Παύλο Πτωχό, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή και ο οποίος θήτευσε δήμαρχος της Μεσσήνης.

«Με τη βοήθεια όλων μας μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την Πελοπόννησο, και για το ότι ο Δημήτρης Πτωχός θα είναι ο επόμενος περιφερειάρχης» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη συνεργασία τους κατά το παρελθόν στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, και είπε ότι ο κ. Πτωχός «έβλεπε με οραματικό τρόπο τα πράγματα, και συνδυάζει την τεχνοκρατική επάρκεια με το πάθος για την πολιτική ως διαρκή άσκηση της βελτίωσης ποιότητας ζωής των πολιτών».

Τέλος, ο κ.Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει μόνο ο κομματικός μηχανισμός την υποψηφιότητα του κ. Πτωχού, αλλά θα ζητηθεί η στήριξη όλων γιατί, όπως είπε, «ο Δημήτρης Πτωχός θα είναι ένας εξαιρετικός περιφερειάρχης».

Δημήτρης Πτωχός: Το μεγάλο στοίχημα είναι η Πελοπόννησος του 2028 να είναι μια ευρωπαϊκή Περιφέρεια πρότυπο σε όλα

Ο κ. Πτωχός κατά την ομιλία του παρουσίασε το σχέδιο του για την Πελοπόννησο της Νέας Εποχής, όπως είπε, το οποίο στηρίζεται σε επτά βασικούς άξονες. Στη Βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, στον Ψηφιακό και Οργανωτικό Μετασχηματισμό της Αυτοδιοίκησης, στον Εκσυγχρονισμό των υποδομών, στην Προστασία του φυσικού μας πλούτου, στην ανάδειξη του πολιτιστικού μας αποθέματος και στην κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη.

Έδωσε έμφαση στην ανάγκη «να γίνει η Πελοπόννησος πρωταγωνίστρια, στη νέα εποχή που ανοίγεται για την Ελλάδα μας» και τόνισε ότι η στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη.

«Μετά από πολλά χρόνια που η χώρα μας και οι ζωές μας βρέθηκαν καθηλωμένες από την οικονομική κρίση, την πολιτική κρίση, τον διχασμό και την τοξικότητα, τώρα η Ελλάδα έχει ανοίξει μια νέα σελίδα» είπε.

Επισήμανε επίσης ότι «όπως σε όλη τη διαδρομή της πατρίδας μας η Πελοπόννησος έχει σταθεί μπροστά, έτσι και τώρα, πρέπει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Στη Νέα Εποχή της Ελλάδας, θέλουμε να κάνουμε όλοι μαζί ένα νέο ξεκίνημα για την Πελοπόννησο!».

Τόνισε ότι «πρέπει να μείνει πίσω το παλιό» και να ξεχαστούν οι «τοξικές αντιπαραθέσεις του χτες» και προσέθεσε: «Κρατάμε μόνο τα θετικά και κτίζουμε πάνω σε αυτά. Το μεγάλο στοίχημα είναι η Πελοπόννησος του 2028 να είναι μια ευρωπαϊκή Περιφέρεια πρότυπο σε όλα».

