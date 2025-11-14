Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: “Η Ελλάδα κρίσιμος σύμμαχος για τις ΗΠΑ – Θα ήθελα ο Τραμπ να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη”

Την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 13/11 στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης, μιλώντας με φόντο την Ακρόπολη, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη θερμή υποδοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι νιώθει σαν να είναι τρεις μήνες στη χώρα μας και σαν να είναι στο σπίτι της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταφέραμε τόσα πολλά μέσα σε λίγες μέρες» τόνισε επίσης, αναφερόμενη στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν πρόσφατα στο Ζάππειο, σημειώνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσβλέπει στην εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος» τόνισε, σημειώνοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που την επέλεξε ως πρέσβη στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα, αυτό που ψάχνουμε είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία, που θα βοηθήσει στην εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια», συμπλήρωσε.

«Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και γεωπολιτικά το σημείο όπου βρίσκεται η Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας, στρατιωτική, στους εξοπλισμούς, στην άμυνα, και τώρα έρχονται οι οικονομικές ευκαιρίες και το εμπόριο. Η Ελλάδα είναι, προφανώς, μέλος του NATO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιστορικά όμως, ανέκαθεν ξεπερνούσε τις προσδοκίες μας ως αξιόπιστος σύμμαχος στην περιοχή» υπογράμμισε η Αμερικανίδα πρέσβης.

«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα. Στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο, όπως είδαμε πρόσφατα με το Συνέδριο P-TEC, με πλήθος συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας που υπογράφηκαν. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι προμηθευτής του. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Ο πρωθυπουργός είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη σχέση και όσα έχουμε επιτύχει. Οι υπουργοί με τους οποίους συνεργάζομαι και γνώρισα μήνες πριν έρθω, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα που εξέπληξαν πάρα πολλούς. Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες» σημείωσε.

Σε ερώτηση για τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, σχολίασε: «Όπως είπα, η Αμερική επέστρεψε, κι αυτό χάρη στον πρόεδρο Τραμπ, που με έστειλε εδώ, στην Ελλάδα. Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα λόγω του τόσο σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε, για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι η Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο […] Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τις επενδύσεις και το γεγονός ότι η Κίνα έχει πρόσβαση στην Ευρώπη μέσω του λιμανιού του Πειραιά, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρατήρησε: «Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για τις υποδομές, να δημιουργηθούν εδώ αμερικανικές υποδομές για να στηρίξουν την περιοχή, ίσως να βελτιώσουν τις δυνατότητες άλλων λιμένων και περιοχών, για να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή μέσω του λιμανιού του Πειραιά».

«Υπάρχουν τρόποι να το χειριστούμε, να βρεθεί λύση. Επιδιώκοντας την αύξηση των δυνατοτήτων σε άλλες περιοχές, και ίσως κάποια μέρα [ο Πειραιάς] βγει προς πώληση» τόνισε, δε, λέγοντας ότι είναι κάτι που εξετάζει και το εξετάζουν οι ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επικαλούμενη την αμερικανική νομοθεσία, τόνισε ότι αυτήν την στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση των F-35 στην Τουρκία. «Δεν γνωρίζουμε βεβαίως τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Όμως, προς το παρόν, δεν τίθεται καν συζήτηση, λόγω της εν λόγω νομοθεσίας» ήταν τα λόγια της.

Παράλληλα, η κυρία Γκίλφοϊλ εξέφρασε την ελπίδα να έρθει στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ και να βγάλει λόγο στην Ακρόπολη. «Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι;» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Θα του το ζητήσω».