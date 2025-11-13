Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ σηματοδοτεί νέα εποχή

Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση, στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου.

Με φόντο την Ακρόπολη, η Αμερικανίδα διπλωμάτης ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη θερμή υποδοχή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «νιώθει σαν να είναι τρεις μήνες στη χώρα μας και σαν να είναι στο σπίτι της».

«Καταφέραμε τόσα πολλά μέσα σε λίγες μέρες» τόνισε, αναφερόμενη στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Ζάππειο, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος», επισήμανε, προσθέτοντας ότι αυτός ήταν ο λόγος που την επέλεξε ως πρέσβη στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα. Αυτό που ψάχνουμε είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία, που θα βοηθήσει στην εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια».

«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα. Στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο, όπως είδαμε πρόσφατα με το Συνέδριο P-TEC, με πλήθος συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας που υπογράφηκαν. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι προμηθευτής του. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Ο πρωθυπουργός είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη σχέση και όσα έχουμε επιτύχει. Οι υπουργοί με τους οποίους συνεργάζομαι και γνώρισα μήνες πριν έρθω, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα που εξέπληξαν πάρα πολλούς. Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες» πρόσθεσε.

Επικαλούμενη την αμερικανική νομοθεσία, η Αμερικανίδα πρέσβης τόνισε ότι, αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση των F-35 στην Τουρκία, προσθέτοντας όμως ότι «δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον».

Σχετικά με τις πρώτες εντυπώσεις της για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Γκιλφόιλ σημείωσε: «Νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου, για να έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβης».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να επισκεφθεί τη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ και να κάνει μια βόλτα στην Ακρόπολη. «Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι;» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Θα του το ζητήσω».

Η ιστορία της και η πορεία της

Σε ερώτηση για την προσωπική της πορεία, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε ότι «είναι μια διαδρομή που έχει εξελιχθεί πολύ όμορφα. Ξεκίνησα ως εισαγγελέας, πάλευα για τη δικαιοσύνη, δίκαζα τις υποθέσεις μου, χωρίς σημειώσεις, έκανα τις τελικές αγορεύσεις και αναλάμβανα τα πάντα, από θανατικές ποινές, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, μέχρι σημαντικές ποινικές υποθέσεις, συμμορίες, ναρκωτικά».

Στη συνέχεια, τόνισε πως η μετάβαση στην τηλεόραση ήρθε φυσικά. «Από αυτό το σημείο η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ εύκολη. Δίκασα την υπόθεση της επίθεσης από σκύλο η οποία δημιούργησε προηγούμενο, για φόνο με ενδεχόμενο δόλο στις ΗΠΑ. Δεν είχε ξαναγίνει. Πάντα ήμουν πρωτοπόρος. Αν κάτι δεν έχει ξαναγίνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ πρώτη. Έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την πορεία της στα μέσα ενημέρωσης, εξηγώντας ότι εργάστηκε για το CNN, το Fox News και το ABC στη δικαστική τηλεόραση, έχοντας δική της εκπομπή. «Ήταν υπέροχο. Δέχτηκα έξι προτάσεις για την τηλεόραση μετά από αυτήν την υπόθεση, όπως και οι συνάδελφοί μου, και μετά ακολούθησε η πολιτική. Πάντα την αγαπούσα και ξεκίνησα από το Σαν Φρανσίσκο».

Όσον αφορά τη δημοφιλία της στα social media, με 3.000.000 ακόλουθους, η ίδια τόνισε: «Δεν το βρίσκω κακό κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος και με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο, που είναι καλός μου φίλος. Θεωρώ ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς».