Κέλλας στη Βουλή: 160 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στους έντιμους παραγωγούς

Ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ των αγροτών και των κτηνοτρόφων έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασιλείου Κόκκαλη σχετικά με τα αδιάθετα ποσά της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ.

Όπως τόνισε, κανένα ευρώ δεν πρόκειται να χαθεί και καμία κοινοτική χρηματοδότηση δεν θα επιστραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα αδιάθετα κονδύλια θα διανεμηθούν με δίκαιο και νόμιμο τρόπο στους πραγματικούς και έντιμους παραγωγούς.

Σύμφωνα με τον ΥφΑΑΤ, καταγράφηκε σημαντική μείωση στον αριθμό των δηλώσεων ΟΣΔΕ, δηλώθηκαν λιγότερες εκτάσεις στις αιτήσεις του 2025 και, ως εκ τούτου, ενεργοποιήθηκαν λιγότερα δικαιώματα. Παράλληλα, οι εξαντλητικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι αποκάλυψαν πρόσθετα αδιάθετα δικαιώματα, τα οποία, βάσει των κανόνων της ΚΑΠ, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν για δύο έτη και στη συνέχεια μεταφέρονται στο εθνικό απόθεμα.

Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι τα ποσά που αντιστοιχούν στα αδιάθετα δικαιώματα δεν χάνονται, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει την ανακατανομή τους σε άλλες παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων, όπως οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα και η αναδιανεμητική ενίσχυση. «Αν δεν τα αξιοποιούσαμε, τότε και μόνο τότε θα επέστρεφαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε», ανέφερε με έμφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε τη σαφή δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι τα περίπου 160 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα παραμείνουν αδιάθετα θα διανεμηθούν στους παραγωγούς. Ειδικότερα, 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στους βαμβακοπαραγωγούς και σιτοκαλλιεργητές μέσω οικολογικών σχημάτων, προκειμένου να καλυφθεί πλήρως η σχετική ζήτηση, ενώ εξετάζεται επιπλέον η στήριξη των παραγωγών μηδικής, η εμπορία της οποίας επλήγη από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά.

Παράλληλα, 80 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στους κτηνοτρόφους, εκ των οποίων 40 εκατ. ευρώ ως επιπρόσθετη βασική ενίσχυση και 40 εκατ. ευρώ μέσω οικολογικών σχημάτων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού τομέα.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι ήταν απολύτως θεσμικοί και αναγκαίοι. «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν είναι τιμωρητικοί, αλλά προστατευτικοί για τους έντιμους αγρότες», σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η διαφάνεια αποτελεί πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου.

Ο κ. Κέλλας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε ευρώ της ενωσιακής χρηματοδότησης, με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες και με προτεραιότητα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που παράγουν πραγματικά. «Τα αδιάθετα ποσά δεν επιστρέφουν. Πηγαίνουν εκεί που ανήκουν: στους ανθρώπους της παραγωγής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατηγορηματική ήταν η απάντηση του ΥφΑΑΤ στις αιτιάσεις περί δήθεν αποκλεισμού πληγέντων κτηνοτρόφων, απαντώντας στην 2η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασίλειου Κόκκαλη. Όπως τόνισε, η Κυβέρνηση δεν δημιουργεί κτηνοτρόφους δύο ταχυτήτων, αλλά εφαρμόζει διαφορετικά και απολύτως νόμιμα θεσμικά πλαίσια, ανάλογα με το είδος της ζημίας καταβάλλοντας αποζημιώσεις πολλαπλάσιες από αυτές που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι είναι εσφαλμένη η αναφορά σε δήθεν αποκλεισμό των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την πανώλη από την ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση καλύπτει ρητά τόσο τους πληγέντες από την πανώλη όσο και εκείνους που επλήγησαν από την ευλογιά. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν μπορούν να συγκρίνονται οι καταστροφές από την κακοκαιρία Daniel με τις απώλειες από επιζωοτίες, καθώς πρόκειται για διαφορετικά αίτια και διαφορετικά εργαλεία αποζημίωσης.

Υπενθύμισε ότι στις 19 Δεκεμβρίου καταβλήθηκαν 27 εκατ. ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση και αφορά εκτροφείς που, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων, αναγκάστηκαν να θανατώσουν ζώα και να παραμείνουν προσωρινά χωρίς παραγωγική δραστηριότητα. Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά ζώο για τα μεγάλα ζώα και 35 ευρώ ανά ζώο για τα μικρά αρσενικά, καλύπτοντας 2.106 εκμεταλλεύσεις και 425.559 ζώα. Σημαντικό μέρος των ποσών, 38,34%, κατευθύνθηκε στη Θεσσαλία, ενώ ακολούθησε και συμπληρωματική πληρωμή 1,6 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Κέλλας επισήμανε ότι μόνο το 2025 έχουν καταβληθεί συνολικά 165,8 εκατ. ευρώ για επιζωοτίες και ζωονόσους, επιβεβαιώνοντας ότι οι πληγέντες κτηνοτρόφοι μόνο ως «αόρατοι» δεν αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία.

Αναφερόμενος στις καταστροφές από τον Daniel, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκαθάρισε ότι οι αποζημιώσεις έγιναν μέσω του ΕΛΓΑ, στο πλαίσιο ειδικού ad hoc προγράμματος, με προκαταβολές ύψους περίπου 19 εκατ. ευρώ. Με ειδική δε, νομοθετική ρύθμιση αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας αποζημίωσης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου.