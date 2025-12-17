Κέλλας για ΕΛΓΑ: “Ζητάμε συγγνώμη – Εκ παραδρομής χθες παρακρατήθηκαν οι εισφορές”

Για την παρακράτηση των εισφορών υπέρ ΕΛΓΑ και την παράλληλη μη καταβολή της βασικής ενίσχυσης μίλησε στο ΕΡΤNews Radio ο ο υφυπουργός Αγροτική Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ζητώντας συγγνώμη, καθώς έγινε λάθος από τον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κέλλας είπε: «Για το θέμα του ΕΛΓΑ, χθες ήταν να καταβληθεί η βασική ενίσχυση αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και υπάρχει η συμφωνία ενός ποσοστού αγροτών, μεγάλο ποσοστό αγροτών οι οποίοι το έχουν δεσμευτεί αυτό με την υπογραφή τους, στα ΚΥΔ κατά την υποβολή της δήλωσης του ΟΣΔΕ ότι με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης θα παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ. Τι συνέβη χθες; Χθες λοιπόν που ήταν να πληρωθούν, εκ παραδρομής, εκ λάθους του τεχνικού συμβούλου και του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστάλη πρώτα η παρακράτηση του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση».

Συνέχισε λέγοντας: «Χθες το βράδυ παρακρατήθηκε, εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Έχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του Υπουργείου, ζητώ συγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης.

Έχουν δίκιο οι αγρότες. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια αναστάτωση γενικώς, όμως σας λέω ευθέως τι ακριβώς συνέβη. Δεν βαρύνει το Υπουργείο, αλλά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και του Υπουργείου μας. Εκ παραδρομής εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση.

Πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατανομή της αναδιανεμητικής και ακολουθεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης» συνέχισε ο κ. Κέλλας.

«Ξεκίνησε από χθες η καταβολή των επιδοτήσεων, αυτά που ήταν προγραμματισμένα. Είναι προγραμματισμένα να πληρωθούν χθες και σήμερα η βασική ενίσχυση, η αναδιανεμητική, το πρόγραμμα Young και οι μεταβιβάσεις επίσης, καθώς επίσης και πέντε νομοί οι οποίοι ήταν εκ των προτέρων γνωστό, δεν είχαν πάρει τα χρήματά τους ενώ τα δικαιούνταν» εξήγησε ο υφυπουργός.

«Θα αναζητηθούν ευθύνες»

«Θα αναζητηθούν ευθύνες, όμως η ζημιά έγινε» σημείωσε σχετικά με το λάθος που έγινε χθες ο κ. Κέλλας, ενώ προσέθεσε ερωτηθείς σχετικά, «εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει θέμα δολιοφθοράς. Εκ παραδρομής, ποιος έκανε το λάθος, ο τεχνικός σύμβουλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν όλα έτοιμα για την πληρωμή, ξεκίνησε από χθες».

Για τη διαχείριση αυτή, υπεύθυνοι είναι ο τεχνικός σύμβουλος και ο ΟΠΕΚΕΠΕ με την Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υφυπουργός.

Όσο αφορά τα άλλα δύο σημεία τα οποία φαίνεται να έχουν εξοργίσει τους αγρότες και αντί να πάνε σε διάλογο πάνε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, τις εξαγγελίες του αντιπροέδρου της κυβέρνησης χθες κ. Χατζηδάκη σε σχέση με το αγροτικό πετρέλαιο και τα 160 εκατομμύρια που θα μοιραστούν ισόποσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ο κ. Κέλλας διευκρίνισε τα εξής.

«Τα βασικά αιτήματα των αγροτών στην κινητοποίηση αυτή ήταν το αγροτικό πετρέλαιο και το ρεύμα. Όσον αφορά το ρεύμα, ζητάνε να ξαναμπεί το φθηνό τιμολόγιο, τα 9,2 λεπτά την κιλοβατώρα, όπως συμφωνήθηκε από τους ίδιους τους εκπροσώπους των αγροτών στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό που είχαν και εφαρμόζεται για δύο συν οκτώ χρόνια. Στα δύο χρόνια λήγουν. Ο δεύτερος χρόνος λήγει τέλος Ιουνίου. Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε πριν από 10 ημέρες ότι προτίθεται να εξετάσει την παράταση του ισχύοντος φθηνού προγράμματος. Και ήρθε και ο υπουργός, ο κ. Τσιάρας προχθές με δηλώσεις του ότι εξετάζουμε και λιγότερη χαμηλότερη τιμή από τα 9,2 λεπτά την κιλοβατώρα.

Και το δεύτερο θέμα που έχουν θέσει οι αγρότες ως βασικό για το κόστος της παραγωγής είναι το αγροτικό πετρέλαιο. Εδώ θα τονίσω ότι οι αγρότες παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αυξάνει κατά 50% το μέγιστο ποσοστό πετρελαίου που μπορούν να παίρνουν επιστροφή. Νομίζω ότι ήταν μια θετική εξαγγελία και ζητήσανε και να παίρνουν το πετρέλαιο στη μάνικα την ώρα που το βάζουν. Η απάντηση του υπουργείου ήταν ότι εξετάζεται, θα γίνει. Απλώς υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα ώστε να γίνεται στη μάνικα.

Είναι από πλευράς της ΑΑΔΕ, να διευκρινίσω εδώ ότι το πετρέλαιο, το αγροτικό το επιστρέφει η ΑΑΔΕ. Δεν έχει να κάνει με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα γίνει, απλώς υπάρχουν ορισμένα τεχνικά θέματα και βεβαίως πρέπει να γίνει έτσι ώστε να γίνεται σωστή χρήση του αγροτικού πετρελαίου και να μην πηγαίνει για άλλους σκοπούς. Είναι τεχνικά θέματα τα οποία θα επιλυθούν από την ΑΑΔΕ» Εξηγώντας τι ισχύει για το ισχύον σύστημα, ανέφερε τα εξής.

«Όπως συμφωνήθηκε με τους αγρότες, τέσσερις φορές το χρόνο ανά τρίμηνο, καταθέτουν τα τιμολόγια και παίρνουν την επιστροφή στο ποσοστό που δικαιούνται. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ δεν επικοινωνεί σωστά με τα συστήματα των πρατηρίων. Έχει έρθει σε επαφή με δική μου παρέμβαση πριν από 20 μέρες περίπου, ο πρόεδρος των πρατηριούχων Ελλάδος με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, ώστε να δοθούν οι διευκρινίσεις, γιατί ακριβώς δεν βλέπουν όλα τα τιμολόγια η ΑΑΔΕ, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Προφανώς θα ακολουθήσει και άλλη πληρωμή επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο από την ΑΑΔΕ μέσα στον Δεκέμβριο και θα γίνει και μία τελευταία πληρωμή μέσα στον Ιανουάριο και έχουν δοθεί οι κατάλληλες εξηγήσεις ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα».

«Το θέμα του κόστους ανά στρέμμα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τιμές αυτή τη στιγμή για χρήση λίτρων πετρελαίου ανάλογα με την καλλιέργεια και ανά στρέμμα. Αυτά είναι μιας δεκαετίας. Έχει ήδη συσταθεί επιτροπή η οποία θα επικαιροποιήσει τις τιμές, δηλαδή το κόστος του πετρελαίου ανά καλλιέργεια ανά στρέμμα και είναι και απόλυτα λογικό και ήταν ήδη προγραμματισμένο να γίνει.

Από κει και πέρα, το τι ποσά θα διατεθούν σε κάθε τομέα, ξέρετε πολύ καλά το ακούσατε από τον πρωθυπουργό, μίλησε για 160 εκατομμύρια τα οποία θα εξοικονομηθούν από τους κοινούς ελέγχους, από την βασική ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ με το καινούργιο σύστημα που γίνεται και τα οποία θα κατανεμηθούν 80 εκατομμύρια στην κτηνοτροφία, 80 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα.

Νομίζω ότι το πώς θα εξειδικευθούν αυτά τα ποσά και στρεμματικά και λοιπά είναι θέμα συζήτησης» συμπλήρωσε ο υφυπουργός.

«Έχουμε μία διαφορά μεταξύ δύο πλευρών. Εγώ δεν γνωρίζω κάποιον άλλο τρόπο που μπορεί να επιτευχθεί η διαφορά αν δεν προσέλθουν στο τραπέζι.

Όταν καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές δεν σημαίνει ούτε ότι υποχωρούμε κάπου, ούτε ότι θα υπάρξει ασυδοσία. Αλλά τηλεγραφικά και δια της τηλεοράσεως, είτε δια του ραδιοφώνου, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει λύση και συζήτηση επί συγκεκριμένων θεμάτων ώστε να δοθεί λύση και ούτε οι αγρότες να ταλαιπωρούνται στον δρόμο, είναι και χρονιάρες μέρες έρχονται Χριστούγεννα ούτε οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες ταλαιπωρούνται» είπε καταλήγοντας ο κ. Κέλλας.