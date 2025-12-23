Κεφαλογιάννης: «Ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών»

«Ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών» συνιστά το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη», όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Το νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε σήμερα από τον υπουργό, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, δημιουργεί, όπως αναφέρει ο κ. Κεφαλογιάννης, «ένα σύγχρονο, διαλειτουργικό και τεχνοκρατικό σύστημα Πολιτικής Προστασίας, που επενδύει στην πρόληψη, μαθαίνει από τα λάθη του και στηρίζει έμπρακτα όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Κεφαλογιάννη:

«Το νομοσχέδιο ‘Ενεργή Μάχη’ συνιστά μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Δημιουργεί ένα σύγχρονο, διαλειτουργικό και τεχνοκρατικό σύστημα Πολιτικής Προστασίας, που επενδύει στην πρόληψη, μαθαίνει από τα λάθη του και στηρίζει έμπρακτα όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί ένα πλέγμα συνεργασίας με την κοινωνία, την αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα, που μετατρέπει την αντιμετώπιση των κρίσεων σε υπόθεση όλων.

Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια για καθυστερήσεις, η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση ασφάλειας, ποιότητας ζωής και ανθεκτικότητας για όλους».