Κατσαφάδος: Η Κρατική Αρωγή εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή με τεχνητή νοημοσύνη

Το δικό του μήνυμα για την νέα εποχή της Κρατικής Αρωγής έστειλε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην εμπειρία του από την άμεση συνεργασία με τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα μετά από φυσικές καταστροφές σε ημερίδα της Ένωσης Δημάρχων Αττικής με θέμα το Περιβάλλον και τις Βιώσιμες Πόλεις, με κεντρική θεματική ενότητα «Κλιματική Κρίση, Πολιτική Προστασία και Κρατική Αρωγή – Από την πρόληψη και την επιχειρησιακή ετοιμότητα έως την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών». Ο κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε επίσης τη στενή συνεργασία του με δημάρχους, περιφερειάρχες, φορείς της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και την υποστήριξη των πολιτών.

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Στην ομιλία του τόνισε ότι η Κρατική Αρωγή εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή, με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως είπε η Κρατική Αρωγή στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου «που ενισχύει την άμεση επικοινωνία με τον πολίτη και την ταχεία επεξεργασία των δεδομένων, παρέχει προσωποποιημένη, διαδραστική και εύκολα προσβάσιμη υποστήριξη και συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης των ζημιών».

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η ψηφιοποίηση της Κρατικής Αρωγής δεν αποτελεί τεχνοκρατική προσέγγιση, «αλλά βαθιά πολιτική επιλογή, με επίκεντρο τον άνθρωπο: τον πολίτη που έχει υποστεί ζημιά, τον επαγγελματία που πλήττεται, και την τοπική κοινωνία που χρειάζεται γρήγορη και αποτελεσματική στήριξη».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κατσαφάδος, η επόμενη γενιά ανθεκτικότητας και έξυπνων πόλεων θα προκύψει «από τη στενή σύνδεση ανθρώπινων αναγκών και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, αποτελώντας τη βάση για τη μελλοντική στρατηγική της Πολιτικής Προστασίας και της Κρατικής Αρωγής».