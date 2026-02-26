Κατρίνης: “Η δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών δικαιώνει τον αγώνα του Ανδρουλάκη”

«Ιστορική», χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης την «απόφαση καταδίκης σε 126 χρόνια για τους τέσσερις εμπλεκόμενους στο πρωτοφανές σκάνδαλο των υποκλοπών, με την κατηγορία μάλιστα των κατά συρροή εγκλημάτων».

Το σκάνδαλο των υποκλοπών, δήλωσε ο κ. Κατρίνης, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην ολομέλεια, αποτελεί «ένα σκάνδαλο με τη σφραγίδα, την υπογραφή και τη συμμετοχή του Μεγάρου Μαξίμου. Ένα σκάνδαλο που επιβεβαιώνει ότι το επιτελικό κράτος δεν ήταν τίποτα λιγότερο από ένα επιτελικό παρακράτος και δικαιώνει τον αγώνα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη που είπε ότι “θα σας πάμε μέχρι τέλους” και θα σας πάμε μέχρι τέλους, για να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι ήταν αυτοί που οργάνωσαν, ενορχήστρωσαν και υλοποίησαν αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο που συνιστά πλήγμα στο κράτος δικαίου αυτής της χώρας», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.