Καράογλου για μάρτυρες ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν πεθάνει: “Μπορεί να πέθαναν από το άγχος τους”

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την λίστα μαρτύρων που κλήθηκαν να καταθέσουν στην εξεταστική μίλησε ο ο βουλευτής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του το βράδυ της Πέμπτης στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σχολίασε το γεγονός ότι ότι ορισμένοι από τους μάρτυρες που θέλει να καλέσει η ΝΔ στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν αποβιώσει.

Ο κ. Καράογλου έκανε ένα απίστευτο σχόλιο λέγοντας: «Προφανώς από το άγχος και την αγωνία τους, πέθαναν επειδή κλήθηκαν στην εξεταστική. Δεν ξέρω, υποθετικά μιλάω».

Ειδικότερα, ο βουλευτής της ΝΔ, τόνισε: «Καταρχήν, η διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι μία ανοιχτή διαδικασία, άρα μπορεί να την παρακολουθήσει το κοινό και να κληθούν στη συνέχεια κάποιοι μάρτυρες. Η προσπάθεια της αντιπολίτευσης είναι συνειδητή, προσπαθεί να συνδέσει τον πρωθυπουργό με το συγκεκριμένο σκάνδαλο και γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή δεν υπάρχει άμεση εμπλοκή, προσπαθούν να καλέσουν άτομα που είναι κοντά του, όπως τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, τον κ. Μυλωνάκη.

Ο οποίος χθες, υπήρξε κοινοβουλευτική ερώτηση από την κυρία Κωνσταντοπούλου και έδωσε σχετικές απαντήσεις, ότι δεν είχε καμία ανάμειξη και ότι ήταν ένα υπηρεσιακό μήνυμα που του εστάλη για το σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα.

Θα υπάρξουν πολλά τα οποία θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Εγώ αυτό που εύχομαι, είναι να πρυτανεύσει η λογική και να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο αποτέλεσμα. Όσο πλησιάζει ο χρόνος για τις εκλογές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα οξύνουν κατά καιρούς και θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πολιτικά θέματα.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό και διαχρονικό. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι να προχωρήσει η Εξεταστική και να αποκαλυφθούν τα διαχρονικά προβλήματα στον Οργανισμό»