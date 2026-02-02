Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε» (Βίντεο)

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής βρέθηκε στην Καλαμάτα, ανήμερα των εκδηλώσεων για την πολιούχο της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, και ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης σε τελετή που πραγματοποιήθηκε. Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα βρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Καραμανλής αποφάσισε να επικεντρωθεί στις «σημαντικές εξελίξεις στα εθνικά θέματα», στέλνoντας μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη καθαρών θέσεων και σταθερού στίγματος.

Ο Κώστας Καραμανλής επισήμανε ότι «είναι σημαντικό να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μην στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόμαχο και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων», ενώ πρόσθεσε ότι είναι προϋπόθεση «να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του Ελληνισμού». Έπειτα ο πρώην πρώην πρωθυπουργός είπε ότι «ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά».

«Δύσκολος γείτονας»

Σε «δύσκολο γείτονα» αναφέρθηκε ο κ. Καραμανλής ο οποίος – όπως είπε – επικαλούμενος τη Συνθήκη της Λωζάνης, το Δίκαιο της Θάλασσας και διεθνείς συμφωνίες, προσπαθεί να ανατρέψει το υφιστάμενο status quo στην περιοχή. Όπως σημείωσε, έκανε ειδική μνηεία σε «τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX» και συνέδεσε την ένταση με το γεγονός ότι εκδόθηκε «τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας», τονίζοντας ότι η απάντηση πρέπει να στηρίζεται σε αποφασιστικότητα και εθνική συνεννόηση.

Την συγκίνηση του εξέφρασε ο Κώστας Καραμανλής για την τιμή που του επιφύλαξε η πόλη, όπου τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη, και ευχαρίστησε τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο ο οποίος εισηγήθηκε για την ανακήρυξη. Επίσης ευχαρίστησε και τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για την απόφαση. Επίσης χαιρέτησε και τον κ. Σαμαρά, όπου τον χαρακτήρισε «γνήσιο πατριώτη» και «ασυμβίβαστο αγωνιστή για τα εθνικά δίκαια», προσθέτοντας ότι «από σήμερα… είμαστε και συντοπίτες».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφερόμενος στην ιστορική διαδρομή της Καλαμάτας, συνέδεσε την πόλη με τον συμβολισμό της πρώτης απελευθέρωσης και τη διπλωματική μνήμη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, κρατώντας αντίγραφο «προειδοποίησης… προς τις ευρωπαϊκές αυλές», του πρώτου διπλωματικού κειμένου της Επανάστασης. Στην τελετή, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του δήμου, προβλεπόταν να του επιδοθούν το κλειδί της πόλης και αντίγραφο της διακήρυξης.

Για τις εορταστικές εκδηλώσεις για την προστάτιδα της πόλης, την Παναγία Υπαπαντή, βρέθηκαν στην Καλαμάτα ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, καθώς και ο Α/ΓΕΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.