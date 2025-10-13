Κανέλλη: “Τα εργασιακά δικαιώματα αύριο θα είναι μια Γάζα”

“Τα εργασιακά δικαιώματα αύριο θα είναι μια Γάζα” τόνισε η Λιάνα Κανέλλη, όσον αφορά στις αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα.

Η βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προειδοποίησε μάλιστα ότι η αγορά εργασίας “οδηγείται σε πλήρη απορρύθμιση”.

Σε άλλο σημείο, η κυρία Κανέλλη άσκησε σφοδρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

“Γιατί άνοιξε κάτι; Θα ανοίξει; θα είναι καινούργιο; Δεν πα’ να ανοίξει, εγώ Θα θυμάμαι ότι έκλεισε τράπεζες, την έννοια αριστερά, την έννοια νέος, την έννοια καινούργιος και την έννοια καινούριος δεινόσαυρος” είπε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Σύμφωνα με τη Λιάνα Κανέλλη, για τον Αλέξη Τσίπρα “έρχεται στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ” με την ίδια να σχολιάζει και τη φράση “σοκ εντιμότητας” που χρησιμοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών.

“Αν είναι σοκ εντιμότητας, εγώ στην ιδέα ότι θα πάθω σοκ εντιμότητας ανατριχιάζω πιο πολύ από το να μου την πέσε ο Νετανιάχου για έναν πολύ σοβαρό λόγο: πας και ψηφίζεις όχι (σ.σ. στο δημοψήφισμα του 2015) και σου βγαίνει “ναι” και πας και ψηφίζεις ένα μνημόνιο αριστερό που υποθήκευσε το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μου για 100 χρόνια” σημείωσε ακόμα και πρόσθεσε:

“Αν βλέπετε κάτι νέο, εγώ τα δεινοσαυράκια προτιμώ να τα κρατήσω στο επίπεδο των παιχνιδιών που έπαιζε ο γιος μου και κανένα δεν θα το βαφτίσω Αλέξη Τσίπρα”.